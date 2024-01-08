В праздники гора посуды в раковине растет буквально по минутам. Ничего удивительного, что средство для мытья посуды заканчивается быстрее обычного. Если у вас нет возможности быстро пополнить запасы бытовой химии, мы расскажем, чем заменить любое средство. А поможет нам в этом эксперт, химик, Александр Степанов.

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Сода

Легендарное народное средство, которое очистит буквально все. Эксперт советует следующий способ: «Разводите одну столовую ложку соды в литре воды, кипятите и моете этим раствором посуду. Очень просто и, главное, безопасно». Но вы можете использовать порошок соды и непосредственно на самой посуде. Сода прекрасно очищает фарфор, стекло, сталь и эмаль, а вот с тефлоном будьте аккуратнее — агрессивное средство может поцарапать поверхность.

Горчица

Другое суперсредство, которое наверняка есть у вас на полке — сухая горчица. Александр говорит: «Также растворяем пару чайных ложек горчичного порошка в теплой воде и замочите в растворе посуду. Подождите несколько минут и начинайте оттирать». Если же посуды много, добавьте три столовые ложки порошка прямо в раковину. Важно: работайте с горчицей в перчатках, так как порошок сильно раздражает кожу.

Лимонный сок

Используем концентрированную лимонную кислоту, она более эффективна, чем свежий сок. Эксперт: «Для белой керамики трудно придумать лучшее очищающее средство». В лимонном растворе замачиваем посуду на полчаса. Для больше эффекта можно добавить немного столового уксуса.

Уксус