Роскачество не исключило влияния противогололедных реагентов на лапы собак и обувь

"Современные ПГМ (противогололедные материалы - прим. ТАСС) - это не просто соль, а, как правило, двух-, трехкомпонентные системы минеральных и органических солей, а также фрикционных материалов. Полностью исключать воздействие ПГМ на обувь нельзя, поскольку кожа чувствительна не только к противогололедным материалам, а также просто к влаге и талому снегу", - рассказала первый заместитель генерального директора по научной работе АО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности" Тамара Назарова, чьи слова приводятся в сообщении Роскачества.