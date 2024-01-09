Самарский зоопсихолог рассказала, почему собаки боятся резких звуков

Самарский зоопсихолог Лана Петренко рассказала, почему собаки боятся резких звуков
Всем известно, что фейерверки достаточно опасны и страдают от них не только люди, но и животные. Дикие, бродячие и домашние, какими бы обученными они не были. По словам самарского кинолога, зоопсихолога Ланы Петренко, дело в непонимании процесса.
- Собаки очень боятся салютов из-за того, что не понимают источник звука. Он рассеивается. Вроде бахнул в одном месте, звучит в другом и непонятно, куда бежать.
Лана советует отойти со своим питомцем на безопасное расстояние, успокоить его и постараться отвлечь – предложить что-то понюхать, поискать, покушать.
- Нужно быть с собакой в более доверительных отношениях, - отмечает специалист. Также Лана Петренко рассказала и о кошках: как понять, что нужно питомцу и, чему их можно научить.