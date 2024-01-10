Россиян предупредили о штрафе за хранение вещей на лестничной площадке

За хранение вещей на лестничной площадке жильцам может грозить штраф. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

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Эксперт подчеркнул, что на лестничных площадках запрещено складировать личные вещи. "Существуют требования пожарной безопасности, которые говорят о том, что лестничные площадки, лестницы, общие коридоры не должны загромождаться, захламляться", – отметил специалист.

Вещи могут помешать эвакуироваться в экстренной ситуации, например при пожаре или прорыве трубы с кипятком. Они будут являться преградой, и вы и ваши соседи не сможете вовремя покинуть помещение.

Андрей Костянов – заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль"

"Складирование вещей на лестничной площадке рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей", – предупредил эксперт.

Еще более строгие штрафные санкции накладываются, если нарушение требований пожарной безопасности привело к пожару, повреждению чужого имущества и причинению вреда здоровью. В таком случае придется уже заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.