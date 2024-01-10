Одной из распространенных ошибок является мытье электрической плиты с остатками соли или сахара на поверхности. Если не удалить эти остатки перед мытьем, то мелкие кристаллики могут поцарапать и испортить покрытие плиты при чистке. Поэтому перед мытьем нужно тщательно соскрести и собрать все твердые частицы. Только после этого можно приступать к мытью самой поверхности плиты, используя мягкую ткань и специальные чистящие средства.