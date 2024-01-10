3 частые ошибки при уборке в квартире: видео
Уборка квартиры – важный элемент поддержания чистоты и порядка в доме. Однако в процессе уборки многие допускают типичные ошибки, о которых стоит знать.
Одной из распространенных ошибок является мытье электрической плиты с остатками соли или сахара на поверхности. Если не удалить эти остатки перед мытьем, то мелкие кристаллики могут поцарапать и испортить покрытие плиты при чистке. Поэтому перед мытьем нужно тщательно соскрести и собрать все твердые частицы. Только после этого можно приступать к мытью самой поверхности плиты, используя мягкую ткань и специальные чистящие средства.
Соблюдая несложные правила ухода и регулярно выполняя влажную уборку с применением безопасных моющих средств, можно избежать повреждений и поддерживать чистоту в доме.
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