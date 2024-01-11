Стало известно, почему все домашние холодильники вертикальной формы

Издание Mydecor.ru попыталось разобраться в этом вопросе, приведя причины этого дизайнерского выбора.

© Источник runews24.ru

Экономия места. Одним из ключевых факторов, определяющих вертикальную форму холодильника, является экономия места. Вертикальные модели идеально подходят для небольших квартир, где каждый квадратный метр ценен. Эстетика и дизайн. Вертикальные холодильники легко интегрируются в дизайн кухни, придавая ей гармоничность. Эстетика играет важную роль, и высокие, узкие модели лучше соответствуют дизайну современных кухонь. Эргономика. Вертикальные холодильники обеспечивают удобный доступ к продуктам. Открыв дверцу, можно легко видеть все содержимое, не наклоняясь или не поворачиваясь. Организация внутреннего пространства. Вертикальные модели позволяют более эффективно организовать внутреннее пространство с различными полками и отсеками, что упрощает хранение разнообразных продуктов. Автоматическое размораживание. Функция автоматического размораживания, присутствующая в большинстве вертикальных холодильников, облегчает планирование приготовления блюд и сохранение продуктов, особенно чувствительных к замораживанию.

Однако существуют и горизонтальные модели, которые встраиваются в нижний фронт шкафов. Они находят применение в случаях, когда много готовить не нужно. Также горизонтальные морозильники используются как дополнение к стандартным вертикальным моделям, например, для замораживания ягод или грибов на зиму.