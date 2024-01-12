4 способа избавиться от запаха рыбы после готовки

Избавиться от въедливого запаха, который остается на руках и кухонных поверхностях после приготовления рыбы, оказывается, довольно просто. Секретами домоводства поделилась Мария Рубенкова в беседе с «Вечерней Москвой».

© Super.ru

Самое доступное и действенное средство есть практически в каждом доме.

«Лимонный сок является природным дезодорантом, — объясняет специалист. — Нужно выжать немного на руки и тщательно его втереть. После этого промойте руки теплой водой. Лимонный сок поможет устранить запах рыбы».

Кроме того, справиться с нежелательным «ароматом» может помочь уксус. Эксперт советует смочить в нем ватный диск и протереть все, что соприкасалось с рыбой. Поможет и такое универсальное средство, как сода:

«Нужно смешать соду с небольшим количеством воды, чтобы она стала по консистенции как паста, и нанести ее на руки и рабочие поверхности. Оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте теплой водой».