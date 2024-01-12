Кинолог дал советы, как не потерять питомца в темное время суток

Чтобы не потерять собаку в темное время суток, следует использовать ошейник с маячком, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что маячок представляет собой специальную подвеску, которая светится или мигает. Важно выбрать аксессуар с прочным карабином, чтобы он случайно не слетел во время прогулки.

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Зимой большую часть времени приходится гулять с собакой, когда на улице темно. Для того, чтобы собака всегда была на виду, а вы могли быть спокойны, важно использовать специальные аксессуары: это могут быть маячки на ошейнике, светоотражающая одежда и многое другое, — отметил кинолог.

Также существуют специальные светящиеся ошейники. Они продаются как дополнение к основному и не пристегиваются к поводку. Кроме того, кинолог советует обратить внимание на одежду для собак со светоотражающими элементами. Так можно обезопасить питомца на дороге. Кроме того, во время игры в темное время суток лучше использовать светящиеся мячики или диски для бросания.