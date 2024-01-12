Выяснилось, нужно ли на самом деле переодеваться, приходя домой

В TikTok пользователи публикуют видеоролики, в которых подробно описывается их невероятное раздражение требованием от своих возлюбленных снимать одежду, как только они входят в дом, — чтобы избежать загрязнения чистой мебели потенциально вредными микробами. В одном видео, которое набрало более трех миллионов просмотров, пользователь рассказывает, что не переодеваясь дома, вы якобы рискуете заработать прыщи, кожную сыпь и ухудшить кровообращение.

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Между тем, исследование, проведенное в 2016 году в бостонском метро, через которое совершается около 238 миллионов поездок в год, выявило следы четырех различных типов бактерий, каждый из которых вызывает потенциально опасные инфекции.

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Среди них были вызывающие прыщи пропиновокислые бактерии, коринебактерии, вызывающие дифтерию, а также стафилококки и стрептококки, ведущие к ангине.

Однако Грэм Снайдер, медицинский директор отдела профилактики инфекций и больничной эпидемиологии Медицинского центра Университета Питтсбурга, сказал, что вы вряд ли заразитесь от соприкосновения с чужой одеждой в транспорте. Чаще всего заражение происходит, когда люди делятся особенно уязвимыми тканями, например использованными полотенцами, в раздевалке.

По словам доктора Снайдера, мытье рук после входа в дверь — гораздо лучший способ предотвратить инфекции.

При этом Кертис Хаттенхауэр, биолог из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана, сказал, что в ходе своего исследования он обнаружил, что в метро встречаются те типы микробов, которые обычно встречаются в любой общественной среде, например, в офисе.

«Я не могу сказать, что вы никогда не столкнетесь с патогеном в метро, но на самом деле это не более вероятно, чем в других средах».

Однако доктор Хаттенхауэр рекомендовал проявлять особую осторожность во время сезона гриппа или если кто-то явно нездоровый только что коснулся того же поручня в транспорте.

Передача инфекции через одежду может произойти только в том случае, если вы носите одежду с болезнетворным возбудителем и прикасаетесь к конкретному месту, содержащему возбудитель, достаточно долго, чтобы микробы оказались на ваших пальцах.

«Тогда вам придется сразу же прикоснуться к своим глазам, носу или рту. Риск не равен нулю, но он очень низок», — объяснили врачи.