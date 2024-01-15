Депрессия – серьезное психическое расстройство, которое может возникнуть не только у людей, но и у животных, в том числе у домашних кошек.

Потеря аппетита у животного всегда сигнализирует о наличии проблем со здоровьем. Если кошка перестает проявлять интерес к еде, особенно к любимым лакомствам, это может указывать на подавленное состояние.

Также хозяину стоит обратить внимание на изменения в поведении питомца. В некоторых случаях наблюдаются вспышки раздражительности и даже агрессии по отношению к хозяевам или другим домашним животным. В других – полная потеря интереса к окружающему миру.