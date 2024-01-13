Названы популярные ошибки при ремонте кухни

При организации пространства на кухне требуется большое количество точек освещения. Ошибки, популярные при ремонте этого места в квартире, изданию «БелНовости» назвала дизайнер Юлия Тычино.

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Важно продумать подсветку в зоне приготовления пищи и мытья посуды, а также над плитой и в обеденной зоне. При размещении розеток на кухне ориентироваться на количество бытовой техники не стоит. Разъемов должно быть больше, предупреждает эксперт, иначе придется прибегать к удлинителям и разветвителям.

Экономить на отделке нельзя, уверена дизайнер. Материал кухонного фартука и гарнитура должен быть качественным, износостойким: чистить рабочую поверхность от брызг масла и воды нужно будет постоянно. Если материал гарнитура долговечен, то для его обновления спустя годы понадобится лишь заменить фасады. Кроме того, необходимо тщательно выбирать фурнитуру и крепежи, напоминает Тычино.

Особого внимания требует подбор напольного покрытия. Лучшим вариантом станет плитка под дерево. Уложить ее будет сложнее и дороже, чем ламинат или паркет. Однако, по словам эксперта, она прослужит куда дольше.