Корейская компания представила устройство для очистки воздуха с настоящем мхом

На выставке CES было представлено устройство Moss Air от корейской компании Mosslab. Оно использует настоящий мох для очистки и увлажнения воздуха, создавая при этом миниатюрный туманный террариум.

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Мох не только превращает углекислый газ в кислород, но и успешно фильтрует мелкую пыль, а также разлагает вредные летучие органические соединения на сахара, благодаря бактериям, обитающим внутри мха. Moss Air оснащен отсеком со светодиодной подсветкой и съемной прозрачной крышкой, что облегчает установку или замену моховой панели.