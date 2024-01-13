Куда жаловаться на холод в квартире

Сильные морозы по всей России привели к коммунальным авариям. Тепло и горячую воду отключали в Подмосковье, в нескольких районах Москвы, в Новосибирске, Пензе.

В ночь на 10 января без отопления остались жители 83 домов в Санкт-Петербурге, а в подмосковном Климовске батареи в 37 домах не топят уже неделю. С чем связаны эти проблемы и куда обращаться, если в квартире холодно, разбиралась «Парламентская газета».

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Почему рвет трубы

На теплотрассе в Климовске 4 января произошла авария, из-за которой без отопления остались больше 170 многоквартирных домов, школы, больницы, детские сады. Тепло уже подвели к 146 зданиям из 176, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях 10 января. «Сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам», — написал Воробьев. Он также пообещал, что в течение пяти дней тепло вернется в образовательные учреждения.

Губернатор заявил, что пострадавшие местные жители не будут платить за отопление в январе. На время восстановительных работ людям выдали обогреватели и теплые пледы, а детей из аварийных домов пригласили в лагерь в Наро-Фоминске. Котельную, на которой произошла авария, будут ремонтировать и модернизировать. Также сделают капремонт в жилых домах, уделив особое внимание инженерным коммуникациям и подвалам.

В Пензе 9 января отопление отключили в 42 домах из-за аварии на магистральном трубопроводе. Вечером того же дня теплоснабжения лишились жители Московского района Петербурга. Как сообщила «Фонтанка», без тепла остались 83 дома. Закончить ремонт теплосети планируют к утру 11 января.

Куда обращаться

Если батареи в квартире стали холодными, нужно обратиться в управляющую компанию, в аварийно-диспетчерскую службу или в Единую диспетчерскую службу ЖКХ. По словам замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, людям обязаны сообщить, в чем причина аварии и как быстро ее устранят. «Для устранения проблем с отоплением по закону дается время до трех суток», — сообщила депутат «Парламентской газете».

Обращение оформят в виде заявки, ее номер следует записать. Он может понадобиться для повторного звонка или жалобы на работу коммунальщиков в другие инстанции. Для москвичей еще в октябре открыли горячую линию — по номеру +7 800 100-23-29 горожане могут сообщить об отсутствии тепла в доме или недостаточном прогреве батарей.

Если коммунальщики не реагируют, нужно звонить в экстренную службу 112. Информацию передадут профильным специалистам, вызовут аварийные бригады.

О перебоях в отоплении можно сообщить в государственную жилищную инспекцию, добавила Светлана Разворотнева. «Но сейчас действует ограничение проверок — плановые вообще отменены, а внеплановые можно проводить только по согласованию с прокуратурой», — отметила депутат. Также жалобы на коммунальщиков принимает Роспотребнадзор. Жилищная инспекция, Роспотребнадзор или сами жильцы вправе обратиться в местные органы власти и прокуратуру, которая проверит, насколько качественно работает управляющая компания.

Как доказать

Еще одна проблема — отключение электричества в сильные морозы. Из-за холода многие люди пользуются отопительными приборами, из-за этого падает напряжение в сети или вообще выходит из строя подстанция.

Факт отсутствия отопления, низкую температуру в квартире, отключение электричества надо доказать, если жильцы хотят, например, потребовать за это компенсацию. Можно предъявить замеры температуры в квартире, сделанные в присутствии свидетелей. Также можно представить суду заключение общего собрания жильцов, которое подтвердит отключение света или тепла, разъяснил «Парламентской газете» адвокат Андрей Тындик.

А когда что-то сломалось из-за отсутствия электричества или подачи электроэнергии с пониженным напряжением, можно потребовать возмещения убытков через суд.

«Надо подать иск об убытках. Если вышло из строя какое-то оборудование, к примеру, компьютер или стиральная машина, нужно пригласить обслуживающую компанию. Специалисты составят заключение о поломке с указанием ее причин, — сказал Андрей Тындик. — Этого будет достаточно. При этом суд может дополнительно провести судебную экспертизу».

Виновных накажут

Если в аварии виноваты не только морозы, но и должностные лица, их накажут. Например, аварийная котельная в Климовске находится в ведении частников. Начальника котельной, гендиректора Климовского специализированного патронного завода, в ведении которого находится котельная, а также замглавы администрации Подольска задержали после массового отключения отопления.

Против руководства предприятия после доследственной проверки возбудили уголовное дело по статье 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. За это грозят штрафы до 300 тысяч рублей или в размере дохода преступников за два года, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.