5 популярных ошибок в уборке, которые допускает каждая хозяйка

Иммунолог Парецкая: нельзя мыть одной губкой всю кухню. Процесс уборки в определённом смысле можно назвать творческим, но даже здесь нельзя забывать о базовых правилах, без которых клининг квартиры превратится в пустую трату времени. О том, какие ошибки чаще всего совершают хозяйки во время уборки, рассказала врач-иммунолог Елена Парецкая.

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По словам медика, прежде всего, стоит помнить, что нельзя начинать уборку с пола. Мытьё полов — это завершающий этап клининга дома. Всё потому, что во время разбора шкафов и полок, протирания пыли на них, вся пыль летит вниз на пол. Но есть смысла в том, чтобы с самого начала мыть пол немного — в конце уборки его всё равно приходится перемывать. «Генералить» жилище лучше начинать с карнизов, шкафов и дальше спускать ниже.

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Нельзя во время уборки игнорировать перчатки, предупредила врач. По её словам, хозяйки вспоминают о перчатках обычно только при работе с сильно агрессивной химией. Это неправильно. Даже привычные средства для уборки вредят коже рук, вызывая сухость, дерматиты и другие проблемы. Так что без перчаток лучше не убираться. Кстати, подойдут даже самые дешёвые.

Кроме того, частая ошибка при уборке — мыть всю кухню одной губкой. То есть мыть посуду, протирать столешницу и стол, а при случае ещё и пол одной и тоже губкой. Так делать не просто не правильно, но и даже опасно, ведь пористый материал губки всё впитывает и получается, что грязь вы не собираете, а только разносите. Лучше завести на кухне тряпочки для каждой зоны.

Ещё одна популярная ошибка — убираться раз в две или одну неделю. Лучше делать уборку регулярно, но частями. Так пыль не будет накапливаться, а квартира захламляться, заметила эксперт. Так и жилище всегда будет выглядеть прилично, и грязные вещи не будут собираться в огромную кучу. Уборке стоит уделять по 15 20 минут каждый день: сегодня забросили стирку, а завтра разобрали шкаф.