Кинолог рассказал, почему нельзя дарить щенков

Тем, кто планирует преподнести щенка в качестве подарка человеку, важно хорошо обдумать свое решение. Перед тем, как осчастливить будущего хозяина, посоветуйтесь с ним: готов ли он для собаки, знает ли он о породе питомца, готов ли взять ответственность? — заявил Голубев.