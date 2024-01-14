Кинолог рассказал, почему нельзя дарить щенков
Подарок в виде щенка требует внимательного подхода, так как собака — это живое существо, а не просто игрушка, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИА Новости. Поэтому, по его словам, вместо щенка лучше подарить курсы будущего собаковода или вовлечь человека в процесс выбора будущего питомца.
Тем, кто планирует преподнести щенка в качестве подарка человеку, важно хорошо обдумать свое решение. Перед тем, как осчастливить будущего хозяина, посоветуйтесь с ним: готов ли он для собаки, знает ли он о породе питомца, готов ли взять ответственность? — заявил Голубев.
Эксперт подчеркнул, что выбор неподходящей породы или общая неготовность к уходу за собакой могут вызвать серьезные трудности для ее хозяина. Высказанное когда-то в прошлом желание завести питомца не гарантирует готовность принять на себя ответственность за него в настоящее время, уверен Голубев.