Найдены полезные для дома растения: рекомендуют даже в NASA
Растения помогают в создании благоприятного микроклимата дома. Одно растение среднего размера способно сделать воздух чище на площади пять квадратных метров. Некоторые из них поглощают токсичные вещества и негативные эмоции.
Такое растение, как сансевиерия, нечасто встречается в квартирах, однако для очищения воздуха в помещении его рекомендуют даже в NASA. Сансевиерия нормализует у обитателей дома обмен веществ, помогает при метеозависимости, а также укрепляет иммунную систему и предотвращает ОРВИ, рассказало издание «Life.ru».
Однако есть предубеждение, что это растение притягивает ссоры и скандалы. Фитопсихологи же считают, что «тещин хвост» как раз действует наоборот: он втягивает в себя негативные эмоции и «лечит» пространство. Как выявили исследователи из NASA, сансевиерия нейтрализует 107 источников загрязнения воздуха, а также производит много кислорода.
Для очищения воздуха в квартире также можно поставить фикус, который способен нейтрализовать формальдегиды. Эти вещества выделяются из современных материалов: они содержатся, например, в мебели, линолеуме или ламинате. Растение требует минимального ухода и любит солнечный свет.
Такие токсичные вещества, как формальдегиды, бензол и трихлорэтилен, которые содержатся в красках и средствах для снятия лака, способна нейтрализовать декоративная пальма арека. Плюсом к этому растение увлажняет воздух. Его стоит расположить у южного окна в квартире и обильно поливать два раза в неделю.