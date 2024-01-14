Найдены полезные для дома растения: рекомендуют даже в NASA

Растения помогают в создании благоприятного микроклимата дома. Одно растение среднего размера способно сделать воздух чище на площади пять квадратных метров. Некоторые из них поглощают токсичные вещества и негативные эмоции.

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Такое растение, как сансевиерия, нечасто встречается в квартирах, однако для очищения воздуха в помещении его рекомендуют даже в NASA. Сансевиерия нормализует у обитателей дома обмен веществ, помогает при метеозависимости, а также укрепляет иммунную систему и предотвращает ОРВИ, рассказало издание «Life.ru».

Однако есть предубеждение, что это растение притягивает ссоры и скандалы. Фитопсихологи же считают, что «тещин хвост» как раз действует наоборот: он втягивает в себя негативные эмоции и «лечит» пространство. Как выявили исследователи из NASA, сансевиерия нейтрализует 107 источников загрязнения воздуха, а также производит много кислорода.

Для очищения воздуха в квартире также можно поставить фикус, который способен нейтрализовать формальдегиды. Эти вещества выделяются из современных материалов: они содержатся, например, в мебели, линолеуме или ламинате. Растение требует минимального ухода и любит солнечный свет.