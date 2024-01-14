«‎Не делайте этого». Сантехники предостерегли от одного бытового лайфхака

Иногда популярные лайфхаки из интернета могут навредить, а не помочь в устранении той или иной проблемы. Так, например, сантехники предупреждают об опасности применения одного метода чистки унитазов, который нашел отклик у пользователей сети, пишет издание The Mirror.

© Unsplash

На набравшем приличное количество лайков и комментариев видео девушка делает надрез на бутылке средства для мытья полов с пищевой содой и помещает ее в бачок унитаза. Таким образом, каждый раз при смыве воды унитаз самоочищается.

Сантехников, правда, такой лайфхак не впечатлил. По их словам, это может разъесть все резиновые прокладки, повредить наполнительный клапан и заслонку.

«Не делайте этого. Поверьте мне, я сантехник», – гласит один из комментариев.