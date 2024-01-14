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Как выбрать качественную шерстяную одежду: инструкция от Роспотребнадзора

В современных магазинах и на маркетплейсах большой ассортимент любой одежды. Зимой особой популярностью пользуются шерстяные вещи. Материал натуральный, заслужил уважение, но не всё так однозначно — изделие запросто может оказаться неудачным и в итоге только расстроить. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественные вещи из шерсти.

Как выбрать качественную шерстяную одежду: инструкция
© Секрет Фирмы

Шерстяная одежда: правила выбора

Роспотребнадзор порекомендовал обращать внимание на:

  • внешний вид. Изделие должно быть мягким, гладким и с естественным блеском.
  • отделку. Ровные и прочные швы, надёжные пуговицы и застежки, качественные подкладка и декоративные элементы — всё это признаки хорошего изделия.
  • состав. Есть два варианта достойного: 100% чистая шерсть и шерсть высокого качества. Проходите мимо одежды из низкокачественных материалов или с примесями в составе
  • производителя. Лучше, чтобы вещь была от надёжного производителя или известной марки.
  • цена. Качественные шерстяные изделия стоят дороже, но потраченное на них себя оправдает.
  • отзывы. Ознакомьтесь с тем, что написали уже купившие вещь, на которую вы положили глаз.

Кроме того что шерсть отлично справляется с задачей согреть, она ещё и никогда не выходит из моды. Носить можно не только свитера, но и, например, платья с длинными рукавами.

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