Как выбрать качественную шерстяную одежду: инструкция

В современных магазинах и на маркетплейсах большой ассортимент любой одежды. Зимой особой популярностью пользуются шерстяные вещи. Материал натуральный, заслужил уважение, но не всё так однозначно — изделие запросто может оказаться неудачным и в итоге только расстроить. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как выбрать качественные вещи из шерсти.

Кроме того что шерсть отлично справляется с задачей согреть, она ещё и никогда не выходит из моды. Носить можно не только свитера, но и, например, платья с длинными рукавами.