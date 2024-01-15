Эколог: естественные елки – это позитивный вклад в экологию

Чтобы не навредить природе, при украшении дома к Новому году лучше отдавать предпочтение естественным елкам, убежден эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

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Такие елки растятся в специальных питомниках, и в последующем становятся полезным вторсырьем, объяснил он на стриме телеканала "360".

"Покупайте естественные елки, как раз это вклад в экологию. Многие думают, что естественные елки где-то в лесах вырубаются и тем самым вред лесу. Ничего подобного. Так же как пшеницу, растят на полях", — отметил эколог.

Ежегодно в питомниках выращивается необходимое для праздников количество деревьев. И если люди будут их покупать, то и выращивать из будут в большем количестве, что является полезным вкладом в экологию, пояснил Рыбальченко.

После завершения праздников он призвал россиян сдавать елки в пункты приема, подчеркнув, что такие деревья служат гораздо дольше, чем искусственные. К примеру, их используют для мульчирования парковых тропинок (покрытия поверхности почвы для защиты и улучшения свойств). Причем важно не сжигать елки, так как процесс горения приведет к выбросам 12 килограммов углекислого газа в атмосферу, добавил Рыбальченко.