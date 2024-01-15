4 ошибки при чистке кофемашины, которые портят устройство

Кофемашина – устройство, без которого многие из нас уже не могут представить свою жизнь. Именно благодаря кофемашине мы можем приготовить ароматный кофе без каких-либо усилий –достаточно лишь нажать кнопку.

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Однако, чтобы устройство продолжало исправно работать и радовать свежим напитком, важно регулярно его чистить. В противном случае, в кофемашине начнут скапливаться вредоносные бактерии, которые начнут не только портить вкус кофе, но также провоцировать проблемы со здоровьем.

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Вместе с тем кофемашину следует чистить правильно. К сожалению, из-за неосведомленности многие допускают ошибки во время чистки, и впоследствии устройство приходит в негодность. Подробнее об этих ошибках читайте в материале "Рамблера".

Чистить только емкость для кофе

Вопреки распространенному мнению, чистить в кофемашине важно не только емкость для кофе, но и другие детали. Поэтому лучше всего разобрать устройство и почистить все необходимое. Оптимальней всего замочить составляющие прибора в теплом мыльном растворе на 15 минут, а затем промыть их водой.

Игнорировать накипь

Накипь скапливается во всех кофемашинах. Устранив накипь, вы сможете избавиться от переизбытка минеральных частиц и кофейного масла, а также от микробов и бактерий.

Как правило, избавиться от накипи удается при помощи смеси воды с уксусом. Кроме того, на помощь придут порошки для удаления накипи. Данную процедуру необходимо проводить как минимум раз в месяц.

Использовать металлическую губку

В кофемашинах часто присутствуют пластиковые элементы, которые легко поцарапать или испортить, если использовать металлическую губку. Поэтому при чистке кофемашины постарайтесь обойтись мягкой губкой.

Игнорировать чистку фильтров

Через фильтр регулярно проходит вода, поэтому он также покрывается кофейным маслом, известковым налетом и плесенью. Если вы используете бумажные фильтры, необходимо чистить поверхности, с которыми они соприкасаются.

В противном случае, кофе будет готовиться дольше, а сам напиток будет горьким.