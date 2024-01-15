Назван неожиданный способ применения туалетной бумаги

Вырастить рассаду без грунта можно на туалетной бумаге. Неожиданный способ применения этого изделия назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

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Сеять семена на туалетную бумагу можно двумя способами: рулоном и в контейнере. Эксперт подчеркнула, что бумага должна быть без аромата, а пустые семена нужно отделить перед посадкой. Для этого 30 граммов соли необходимо развести в литре воды, а затем засыпать семена в раствор и размешать. Негодные семена всплывут на поверхность через несколько минут. Оставшиеся нужно удалить из жидкости и просушить.

В случае с рулоном из бумаги нарезают ленты до 40 сантиметров в длину, а из прозрачной пленки — полоски по размеру бумаги. На пленку нужно положить бумагу и увлажнить из пульверизатора. Затем следует расположить семя на расстоянии двух сантиметров от края ленты и одного сантиметра от ее верха. Семена высеивают в ряд на расстоянии двух-трех сантиметров друг от друга. После посева нужно накрыть другой бумажной лентой и пленкой, а затем скрутить в неплотный рулон. Рулон помещают в емкость с водой семенами кверху, рассада должна находиться в теплом и светлом месте.

При посеве в контейнере на его дно нужно постелить шесть-семь слоев бумаги, а затем увлажнить ее из пульверизатора. После семена необходимо разложить на расстоянии трех сантиметров друг от друга и накрыть их двумя слоями бумаги, которую также следует увлажнить. Получившуюся конструкцию накрывают пленкой и убирают в светлое теплое место. При этом бумага, заменяющая грунт, всегда должна оставаться влажной. Периодически емкость нужно открывать на час для проветривания. Пленку необходимо убрать с появлением ростков.