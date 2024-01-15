Ветеринар рассказала об опасности дешевой краски для здоровья домашних животных

Дешевая краска для животных с химией в составе может привести к аллергии, зуду и прочим серьезным проблемам со здоровьем питомца. Об этом рассказала ветеринарный врач, грумер, стоматолог Марина Евтеева.

— Бишоны, пудели и многие другие породы собак часто бывают аллергиками. Им нужен специальный корм, у них текут глаза, есть проблемы с ЖКТ. Нанесение краски на шерсть таких животных особенно опасно, — предупредила она.

По словам Евтеевой, особенно опасно, если химия попадет в пищеварительный тракт, например, — при вылизывании. Это может привести к отравлению.

Кроме того, при проблемах с дыхательной системой пары краски еще больше усугубят состояние. В таких случаях эксперт настоятельно рекомендует сразу же обратиться за помощью к ветеринару, передает «Москва 24».