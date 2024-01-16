Как хранить зубные щетки: десять правил

Зубной щёткой пользуются практически все из нас. Однако далеко не каждый этот инструмент хранит так, как надо.

© Ferra.ru

Промывайте зубную щётку после каждого использования. Для этого можно даже использовать моющие средства, а затем чистыми пальцами пройтись по щетине, чтобы убрать налёт и остатки пищи.

Храните щётку щетиной вверх, вертикально и под небольшим углом. В этом положении ваша зубная щётка станет высыхать быстрее.

Не пользуйтесь колпачками, футлярами или контейнерами для зубных щёток. Да, вы можете их взять с собой в поездку, но дома в них хранить щётку нет смысла.

Не распыляйте аэрозоли, если рядом лежат зубные щётки. Имеется в виду, например, лак для волос, дезодорант.

Не храните зубные щётки около потенциально опасных мест. Главное из таких мест - унитаз с открытой крышкой. Также лучше не класть щётки около душа или раковины.

Colorado Children's Dental Center

Не кладите зубные щётки в закрытые шкафчики. Из-за плохой вентиляции зубная щётка будет дольше сохнуть.

Дезинфицируйте зубные щётки. Замачивайте после промывания щетину в каком-либо дезинфицирующем растворе (сода, перекись водорода и пр.) хотя бы на 30 секунд, а если болеете, то на 1 минуту. Рекомендуется проводить это всё 1 раз в неделю. В качестве альтернативы можете пользоваться УФ-стерилизаторами.

Проветривайте помещение, где находятся зубные щётки. В непроветриваемой комнате будет скапливаться влага на различных поверхностях, что служит хорошей средой для размножения бактерий.

Храните щётки всех членов семьи отдельно. Эти щётки не должны соприкасаться щетиной друг с другом.

Своевременно меняйте зубные щётки. Нужно это делать как минимум 1 раз в 3 месяца.