Как хранить зубные щетки: десять правил
Зубной щёткой пользуются практически все из нас. Однако далеко не каждый этот инструмент хранит так, как надо.
Промывайте зубную щётку после каждого использования. Для этого можно даже использовать моющие средства, а затем чистыми пальцами пройтись по щетине, чтобы убрать налёт и остатки пищи.
Храните щётку щетиной вверх, вертикально и под небольшим углом. В этом положении ваша зубная щётка станет высыхать быстрее.
Не пользуйтесь колпачками, футлярами или контейнерами для зубных щёток. Да, вы можете их взять с собой в поездку, но дома в них хранить щётку нет смысла.
Не распыляйте аэрозоли, если рядом лежат зубные щётки. Имеется в виду, например, лак для волос, дезодорант.
Не храните зубные щётки около потенциально опасных мест. Главное из таких мест - унитаз с открытой крышкой. Также лучше не класть щётки около душа или раковины.
Не кладите зубные щётки в закрытые шкафчики. Из-за плохой вентиляции зубная щётка будет дольше сохнуть.
Дезинфицируйте зубные щётки. Замачивайте после промывания щетину в каком-либо дезинфицирующем растворе (сода, перекись водорода и пр.) хотя бы на 30 секунд, а если болеете, то на 1 минуту. Рекомендуется проводить это всё 1 раз в неделю. В качестве альтернативы можете пользоваться УФ-стерилизаторами.
Проветривайте помещение, где находятся зубные щётки. В непроветриваемой комнате будет скапливаться влага на различных поверхностях, что служит хорошей средой для размножения бактерий.
Храните щётки всех членов семьи отдельно. Эти щётки не должны соприкасаться щетиной друг с другом.
Своевременно меняйте зубные щётки. Нужно это делать как минимум 1 раз в 3 месяца.
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