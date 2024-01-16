Эксперты призвали смазывать зеркала картофелем

По словам специалистов, перед тем, как приступать к удалению пятен и прочих загрязнений с зеркал, необходимо взять сухую салфетку из микрофибры и смахнуть пыль с поверхности — таким образом она не будет мешать при дальнейшей влажной уборке. Далее эксперты посоветовали взять половинку сырого картофеля и натереть поверхность. Третий шаг — протереть стекло сначала чистой влажной тряпкой, а затем вытереть насухо. После выполнения всех этих действий, заверили специалисты, зеркала в доме будут сверкать.