Лениться разрешается! Эти слова как нельзя лучше отражают заветную мечту любого дачника. Но так ли это недостижимо, как кажется на первый взгляд? Поверьте, разумная лень красоте сада не помеха.

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Сад для работы или сад для отдыха? У страстного коллекционера новинок или редких растений, у бизнес-леди и любителя шашлыков на свежем воздухе ответы, конечно, разные. Но тот, кого мы решили назвать ленивым садоводом, никогда не позволит сбить себя с толку, он знает точно: сад для того и нужен, чтобы в нем отдыхать! При этом можно собирать и редкие орхидеи, и держать коллекцию пряных трав, быть хозяйкой розария и плантации клубники — и все для того, чтобы отдых на свежем воздухе в окружении прекрасных растений приносил наслаждение от достигнутых результатов. И это вполне реально, но при одном маленьком условии: вы будете соблюдать 10 золотых правил ленивого садовода.

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1. Отдайте приоритет территории для отдыха

При планировании участка сразу выделите для этих целей уголок, полностью отвечающий вашим интересам и образу жизни. Когда-то веселой компании хватало одного мангала, и пикник на природе удавался на славу. Сейчас даже дорогая садовая печь не станет залогом комфортного отдыха, если рядом нет благ цивилизации. Отсюда новый стандарт проектирования — полноценный отдых на природе со всеми удобствами городского образа жизни. Большие запросы, скорее всего, приведут вас к решению обустроить в саду хорошо оснащенную зеленую кухню-гостиную. Здесь можно и быстро организовать застолье, и легко убрать со стола, и спокойно отдохнуть на садовых диванах-качелях или в шезлонге под пение птиц, и насладиться игрой огня в очаге.

Большие запросы, скорее всего, приведут вас к решению обустроить в саду хорошо оснащенную зеленую кухню-гостиную.

Круглый стол, спрятанный под крышей беседки, и удобные стулья — отличное решение для обеденной зоны.

Круглый стол, спрятанный под крышей беседки, и удобные стулья - отличное решение для обеденной зоны.

Живописные шторы-стенки способны сделать беседку особенно уютной и вместе с тем защитить от назойливых солнечных лучей. Лучше других тканей для такого полезного декора подходит плотный лен.

Живописные шторы-стенки способны сделать беседку особенно уютной и вместе с тем защитить от назойливых солнечных лучей.

Другие интересные идеи обустройства вы найдете в статье Летняя кухня: от простого к сложному.

Совет: организуйте пространство так, чтобы не только хватило места для большой компании, но и нашлись закутки для уединения, а налаженный быт не нарушал единства с природой. Совсем необязательно делать проект дорогим, используя эксклюзивные материалы и оборудование. Простые решения сработают ничуть не хуже.

Каждой лужайке - по лежаку!

Главное, не забывайте, что у комфорта есть еще одна составляющая: обслуживание и приведение в порядок территории отдыха и всего, что на ней находится, должно быть таким же легким и удобным, как само пользование.

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2. Выбирайте растения, которые в равной степени хороши и для вас, и для вашего сада

Например, если по складу характера вы не приспособлены к прополке, сажайте крупные растения, чтобы многолетние сорняки не могли их заглушить.

Такая «мелочь» как сныть, лютик ползучий и будра плющевидная, не страшны волжанке и роджерсии, аконитам и бузульникам, посконникам и шеломайнику (лабазник камчатский), у которых впечатляют не только эффектные соцветия и листья, но и внушительные размеры, а также долговечность.

Многолетники-гиганты:

волжанка,

василек крупноголовый (синоним — гроссгеймия крупноголовая),

ваточник сирийский,

гелиопсис подсолнечниковидный,

роджерсия,

мискантус,

дербенник,

бузульники,

лаконос,

дармера,

астильбоидес,

маклейя,

солидаго,

колокольчик молочноцветковый,

лабазники камчатский и красный,

девясил высокий,

посконники,

горечавка желтая.

Папоротники, флоксы и садовая гортензия — отличная компания, словно специально созданная для «ленивого» сада.

Папортники, флоксы и садовая гортензия - отличная компания, словно специально созданная для ленивого сада.

Убеждены, что часто делить и пересаживать разросшиеся куртины садовых цветов — занятие весьма обременительное? Тогда создайте композицию из долговечных некрупных декоративных кустарников или высаживайте корневищные многолетники, которые сами медленно, но верно перемещаются в стороны от места первоначальной посадки. При таком раскладе от вас потребуется лишь периодически сокращать расширяющиеся заросли до нужной площади. Обратите внимание на:

монарду,

вербейники (точечный и ландышевый),

тысячелистники,

душицу,

лабазники (красный и дланевидный),

купены,

василек горный,

махровую мыльнянку лекарственную,

крупные декоративнолистные подофиллум щитовидный и дармеру,

на невысокие почвопокровные растения (ясменник душистый, весенние ветреницы вильчатая и канадская).

Пригодятся для этих целей виды и сорта ветрениц осеннего цветения, ковровые флоксы (шиловидный, растопыренный и столононосный), ландыши, фиалки и тиарелла. Если, напротив, столь «свободное поведение» вас беспокоит, избегайте растений с ползучими корневищами и стеблями.

Словно в живую шеренгу выстроились зеленые хосты и папоротники, яркий бузульник и пушистая туя.

Садоводы с опытом вам справедливо скажут, что секрет успеха при выращивании любого растения — это правильный выбор места и подготовка почвы. Скажем, на торфянистых кислых почвах придется основательно поработать, чтобы сделать их пригодными для трубчатых лилий, лаванды, вишни или капусты. Но они же прекрасно подходят для роскошных рододендронов и гортензий, очаровательных весенних примул, впечатляющих своей статью посконников, вкуснейшей голубики, голубой жимолости, радующей первыми в сезоне ягодами.

Совет: практичнее и проще не переделывать природу, а подбирать те виды и сорта, которым у вас наверняка будет хорошо.

Первым делом решаем, где нужны посадки, и тщательно изучаем особенности этого места (почва, освещенность, режим влажности, защита от ветра). Здесь вам пригодятся советы из статьи Как узнать тип почвы и зачем это нужно.

Затем выбираем группу понравившихся растений (декоративные или плодовые, лиственные или хвойные, однолетники или многолетники).

И наконец, из имеющихся вариантов делаем окончательный выбор, отдав предпочтение «конкурсантам», которые по всем критериям полностью подходят выбранному уголку. И только после этого отправляемся за покупками.

3. Расширьте площадь, занятую площадками и дорожками, сократив объем цветников и газона

Декоративное мощение обеспечивает физический комфорт в любую погоду, подчеркивает изящество планировочных решений, вносит ощущение порядка и сокращает объем работ по уходу за растениями.

Совет: твердое покрытие из плитки, брусчатки, дорожного кирпича или дикого камня практичнее, чем мягкое покрытие из гравия, кирпичной крошки или отсевов горных пород, склонных к зарастанию сорняками, сносу и поглощению грунтом.

Твердое покрытие из плитки, брусчатки, дорожного кирпича или дикого камня практичнее, чем мягкое покрытие из гравия, кирпичной крошки или отсевов горных пород, склонных к зарастанию сорняками, сносу и поглощению грунтом.

4. Добивайтесь впечатляющих результатов при минимальном вложении труда

Например, крупные массивы растений одного вида вместо множества мелких пятен одновременно и эффектны, и просты в уходе.

Ландшафт, разумно обустроенный ленивым садоводом, может восхищать не меньше, чем сад трудоголика, готового ночевать на грядках. Вспомните, как завораживают маки в степи или солнечное поле одуванчиков! Дайте садовым цветам шанс произвести на вас впечатление. Часто им не хватает всего лишь одного: чтобы их оставили в покое и позволили разрастись. В угоду разнообразию, которое нередко оборачивается ничем не оправданной пестротой, мы часто сокращаем площадь, занятую одним видом растения, в то время как для достижения эффекта требуется массовость.

Ухаживать за однотипными посадками намного проще. К тому же, с каждым годом вы набираетесь опыта и вскоре в деталях постигаете все секреты своих подопечных. Посадки из одного вида растений могут быть как абсолютно однородными (из растений одного сорта и цвета), так и более разнообразными: например, поляна астильбы, представленной сортами розовой, лиловой, малиновой, белой и кремовой расцветок.

Совет: чтобы красочные заросли радовали вас как можно дольше, используйте сорта всех сроков цветения — от самых ранних до поздних.

Крупнолистные гортензии — изумительный декор для уютного уголка отдыха. Но приготовьтесь к тому, что в нашем климате с ними придется изрядно повозиться.

Крупнолистные гортензии - изумительный декор для уютного уголка отдыха.

Еще одна «ленивая» заповедь: косите там, где некогда полоть. Ухоженный сад вызывает уважение у любого зрителя. Прополоть все сорняки — труд огромный, но регулярно косить их под силу каждому.

Компактно расположите декоративные посадки так, чтобы триммер легко огибал цветники и скашивал все лишнее под кустами и деревьями.

У ягодных кустарников вырезайте старые, полегающие на землю ветви.

Регулярное скашивание глушит сорняки, но главное, что без лишнего труда вы приведете сад в порядок. А когда появится возможность, какой-то уголок сада можно обработать и более тщательно, добравшись до агрессивных сорных корешков. На открытых местах, не занятых посадками, регулярное скашивание травостоя превращает зеленые джунгли во вполне опрятные ухоженные лужайки и травяные дорожки.

Регулярное скашивание глушит сорняки, но главное, что без лишнего труда вы приведете сад в порядок

Мульчирование — верный способ победить сорняки. Не вывозите осенью из сада опавшие листья — они пригодятся и под кустарниками, и под деревьями. Полезно также запасти где-нибудь в закутке кучу листьев, из которых уже на следующий год будет готов рыхлый листовой перегной — превосходная мульча для самых разных растений. Своевременное мульчирование поверхности земли под клубникой, малиной и на овощных грядках полностью избавляет от прополки. Такие сорняки как будра или мокрица отмирают, лишенные света под слоем рыхлой органики.

5. Только надежные решения!

Выбирайте растения, в которых вы уверены и которые вас точно не подведут:

Гортензия древовидная эффектна и проще в уходе, чем гортензии метельчатая и садовая.

Азиатские лилии прекрасно цветут даже у новичков в отличие от трубчатых или восточных.

Азиатская лилия порадует цветением даже в спартанских условиях.

Тыквы и кабачки (при условии, что вы высадите их на солнце, а не в тени под деревьями!) гарантированно дадут урожай и обойдутся без полива в отличие от огурцов.

Только в жаркое лето вам повезет с помидорами, если нет теплицы, да и земля для них нужна окультуренная. Зато грядка с картошкойна целине наверняка порадует результатом.

Несколько яблонь на газоне — и у вас роскошный плодовый сад!

Из ягодных кустарников долговечны, надежны и декоративны кусты красной смородины.

Весной, задолго до цветения ягодных кустарников, вас уже порадуют сочные пикантно-кисленькие черешки ревеня — вишнево-красные, розовые или яблочно-зеленые.

Растений для осени не так уж много, но самые яркие теплые краски в сезон приближающихся холодов подарят деревья и кустарники с эффектной листвой. Причем произойдет это при любой погоде и без ваших стараний.

Из лиан красочным осенним нарядом отличается девичий виноград.

Среди кустарников обратите внимание на бересклеты крылатый и европейский, спирею березолистную и с. японскую Macrophylla, смородину американскую.

Небольшим деревцем или высоким кустом растет клен приречный, или к. гиннала,вспыхивающий осенью красно-желтым костром.

Для контраста всегда полезно иметь в саду и неприхотливые вечнозеленые растения. Настоящей находкой для ленивых садоводов станут туи, в том числе высокая колонновидная и легко стригущаяся туя ‘Брабант’ или компактная шаровидная ‘Даника’, можжевельники: взлетающий голубой ракетой ’Sky Rocket’, горизонтально распростертый «голубой ковер» ’Blue Carpet’ или яркозеленый ’Mint Julep’, медленно растущие формы ели обыкновенной и различные культивары сосны горной.

Туи и можжевельники - верные друзья ленивого садовода.

6. Будьте наблюдательны и вовремя реагируйте на вызовы

Разумно ленивый садовод любит порядок. Дешевле обойдется потратить 5 минут на то, чтобы выдернуть из цветника неожиданно поднявший голову стебель крапивы, чем пропалывать массу всходов после того, как крапивное семя засорит все вокруг. Запоздаете с прополкой на год — победить агрессора голыми руками уже не получится, придется выходить на него с вилами.

Запоздаете с прополкой на год - победить агрессора голыми руками уже не получится

Сеянцы цветов и только что посаженные молодые экземпляры даже вполне надежных и выносливых растений на первых порах могут требовать повышенной заботы. Но время и усилия, затраченные на начальном этапе, с лихвой окупятся впоследствии, когда выпестованные былинки встанут в полный рост и перейдут на самообеспечение. Так что, пока они в детском возрасте, держите их в поле зрения и следите, хватает ли вашим подопечным влаги и питания, не обижают ли их соседние травы.

Среди растений, рекомендуемых для садов, довольствующихся минимальным уходом, немало видов.

Среди растений, рекомендуемых для садов, довольствующихся минимальным уходом, немало видов, активно расселяющихся самосевом. В одних случаях это помогает быстро озеленить участок и поэтому радует, в других — создает трудности, когда распространение многолетника нежелательно и сеянцы приходится пропалывать.

Если лишние растения вам не нужны, будьте бдительны и вовремя срезайте цветоносы с завязывающимися семенами. К примеру, настоящим агрессором становится эффектная телекия (которую многие принимают за девясил), и даже очаровательный колокольчик молочноцветковый будет досаждать любителям порядка изобилием назойливых сеянцев, крепко цепляющихся толстым корешком за окультуренную садовую почву.

7. Развивайте в себе талант организатора

Ленивый садовод нередко наделен организаторским талантом от природы. Примените его не только в своей основной работе, но и в уходе за садом. Допустим, вам скучно собирать смородину или обрезать усы у клубники. Однако не исключено, что при правильном подходе к делу у вас найдутся добровольные помощники, которые выполнят эту работу за вас, и притом с большим удовольствием. Сделайте нелюбимую работу в саду (сбор урожая, пересадку разросшегося гиганта-многолетника, корчевку пня или спиливание старой ветви яблони) пунктом развлекательной программы для приглашенных на шашлык гостей. Только представьте, с каким энтузиазмом, получив в руки лопаты, мужская половина компании накинется на куст ревеня, волжанки или флоксов, который подоспела пора делить! Не успеете оглянуться, как гигантский, неподъемный ком уже будет лежать у ваших ног.

Развивайте в себе талант организатора

Главное — веселый настрой, разумный объем работ, грамотная организация рабочего пространства с удобным свободным доступом к объекту (грядке, дереву, кусту) и техническое обеспечение по высшему разряду (острые и крепкие лопаты, вилы для деления пионов и ирисов, легкие лукошки и скамеечки для сбора урожая, удобный секатор или садовые ножницы). Даже окучивание картошки может стать веселым аттракционом — соревнованием на скорость с призами победителю. Сгребать шуршащие осенние листья — прекрасная забава для детской части компании. Что бы вы ни затеяли, не забудьте про спецодежду и про призы для энтузиастов.

8. Запомните: вам есть чем гордиться!

Поводов для гордости у ленивого садовода вполне достаточно. Начнем с главного: «Работой себя не перегружает, а сад как с картинки!» Это ли не лучшая похвала эффективному садовому менеджменту?

Секрет простой: при разумном подходе, когда вы заранее отказываетесь от сомнительных проектов и растений, которые либо слишком капризны, либо требуют большого объема работ, вы всегда в выигрыше. Ваши декоративные растения цветут роскошно. Их немного, но на каждый месяц приходится обильное цветение той или иной культуры. Весной — розовато-белые облака цветущих яблонь и поляны нарциссов, в начале лета — великолепные кусты пионов и снежные сугробы спирей и калины бульденеж, оттененные лиловой сиренью, затем жасмины, шарлаховые поляны монарды, а к концу сезона — куртины осенних астр и сиреневые ленты из безвременника.

В огороде радуют глаз гигантские тыквы, а кабачков с компостной кучи хватит, чтобы одарить всех соседей. Да и изюминки для любимого сада найти не так сложно. Причем даже среди знакомых всем растений. Но, разумеется, если отыскать по каталогам редкую сортовую новинку. Почему бы вместо банальных белых кабачков или зеленых цукини не испробовать сорт ‘Апельсинка’ с оранжевыми круглыми плодами или не подвесить кабачки на штакетнике, выбрав длинноплетистые сорта ‘Спагетти’ или совершенно необычный по форме ‘Тромбон’?

В этом случае при той же стандартной агротехнике вам гарантирован весьма солидный урожай.

Белая настурция вместо изрядно «засветившейся» огненно-рыжей столь же проста в уходе, но подарит эффект встречи с совершенно новым, необычным цветком.

Вьющаяся овощная, или спаржевая, фасоль великолепно защитит отдыхающих в беседке от солнца густой красивой листвой, да еще и накормит! С декоративной целью выгоднее сорта с контрастными на фоне листьев желтыми и фиолетовыми бобами, например, ‘Герда’ и ‘Виолетта’. Они и на вкус отменные — без волокон и пергаментного слоя. Собирают незрелые бобы (лопатку) вместе с зернами молочной спелости до самых заморозков.

А разве не повод для гордости — парочка гигантских тыкв? Многие садоводы в своих владениях просто жалеют место для растений, требующих большой площади. Но если для вас это не проблема, на солнечном участке тыквы непременно порадуют вас грандиозным урожаем на зависть всем!

На противоположном полюсе симпатичные и трогательные крошки, к примеру сортовые карликовые кустарнички из числа барбарисов(‘Admiration’, ‘Bogozam’, ‘Bonanza God’, ‘Kobold’), спирей(‘Little Princes’, ‘Goden Princes’, ‘Goldmound’, ‘Japaness Dwarf’) и вечнозеленого бересклета Форчуна, — они надежны и не подведут. Добавьте такие же крошечные хвойные диковинки и разместите мини-композицию с почетом там, где к ней удобно подойти и оценить детали, например возле крыльца.

9. На дачный стол — все самое свежее!

И никаких заготовок в промышленном масштабе! В самом деле, какой может быть отдых, если вам предстоит ведрами собирать смородину или крыжовник, а потом еще и всю ночь закатывать огурцы?!

Избавить себя от переживаний за гибнущий урожай совсем не трудно. Просто сократите число плодоносящих кустов, деревьев и грядок до разумного предела. Лишние посадки не нужны еще и потому, что культурные растения, которые вам не хватило времени и сил обработать, теряют урожайность, а со временем превращаются в рассадник болезней и вредителей, заражая соседние кусты.

10. Смотрите вперед и шагайте в ногу со временем!

Планируйте посадки с дальним прицелом. Метровый саженец, если вы забыли поинтересоваться размерами взрослого дерева, лет через 10 может перерасти в большую проблему. Декоративный кустарник, отличающийся не в меру быстрым ростом, потребует сильной и частой обрезки — это лишняя работа, которой можно было бы избежать на этапе планирования.