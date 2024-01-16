Почему кошка постоянно мяукает

Кошки часто мяукают, чтобы сообщить своему хозяину, что их что-то беспокоит. Когда это происходит часто, это может доставлять проблемы.

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О том, почему ваша кошка постоянно мяукает и что делать в этом случае, — в материале «Рамблера».

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Почему кошка часто мяукает?

Кошки мяукают по разным причинам, от серьезных до требующих внимания. К ним относятся:

Болезнь . Первый шаг — тщательный осмотр у ветеринара. Многочисленные заболевания могут вызывать у кошки чувство голода, жажды или боли — все это может привести к чрезмерному мяуканью. Кроме того, у кошек может развиться гиперфункция щитовидной железы или заболевание почек, что также может вызвать частое мяуканье.

. Первый шаг — тщательный осмотр у ветеринара. Многочисленные заболевания могут вызывать у кошки чувство голода, жажды или боли — все это может привести к чрезмерному мяуканью. Кроме того, у кошек может развиться гиперфункция щитовидной железы или заболевание почек, что также может вызвать частое мяуканье. Стремление привлечь внимание . Вопреки распространенному мнению, кошки не любят оставаться в одиночестве. Кошки часто мяукают, чтобы позвать вас поиграть, погладить их или заставить вас поговорить с ними. Если вы хотите сократить количество жалобных мяуканий, перестаньте реагировать на них. Уделяйте кошкам внимание только тогда, когда они молчат. Если питомец снова начнет мяукать, посмотрите на него или уйдите. Но не игнорируйте своего питомца. Каждый день проводите с ним время, играйте, ухаживайте за ним, разговаривайте с ним. Уставший питомец — более молчаливый питомец.

. Вопреки распространенному мнению, кошки не любят оставаться в одиночестве. Кошки часто мяукают, чтобы позвать вас поиграть, погладить их или заставить вас поговорить с ними. Если вы хотите сократить количество жалобных мяуканий, перестаньте реагировать на них. Уделяйте кошкам внимание только тогда, когда они молчат. Если питомец снова начнет мяукать, посмотрите на него или уйдите. Но не игнорируйте своего питомца. Каждый день проводите с ним время, играйте, ухаживайте за ним, разговаривайте с ним. Уставший питомец — более молчаливый питомец. Голод . Некоторые кошки мяукают каждый раз, когда кто-то заходит на кухню, в надежде получить лакомство. А многие кошки становятся очень громкими, когда приближается время их кормления. Если вас беспокоит эта проблема, не кормите кошку, когда она так мяукает. Подождите, пока она успокоится, чтобы положить еду, и не давайте ей лакомства до этого. Если это не помогает, купите автоматическую кормушку, которая выдает корм в определенное время. Теперь кошка будет мяукать на кормушку, а не на вас.

. Некоторые кошки мяукают каждый раз, когда кто-то заходит на кухню, в надежде получить лакомство. А многие кошки становятся очень громкими, когда приближается время их кормления. Если вас беспокоит эта проблема, не кормите кошку, когда она так мяукает. Подождите, пока она успокоится, чтобы положить еду, и не давайте ей лакомства до этого. Если это не помогает, купите автоматическую кормушку, которая выдает корм в определенное время. Теперь кошка будет мяукать на кормушку, а не на вас. Приветствие . Многие кошки мяукают, когда их хозяева приходят домой, или даже когда они просто видят их дома. От этой привычки трудно отучить, но смотрите на это как на то, что ваша кошечка говорит, что рада вас видеть.

. Многие кошки мяукают, когда их хозяева приходят домой, или даже когда они просто видят их дома. От этой привычки трудно отучить, но смотрите на это как на то, что ваша кошечка говорит, что рада вас видеть. Одиночество . Если ваш питомец проводит слишком много часов в день в одиночестве, подумайте о том, как разнообразить его жизнь. Поставьте кормушку для птиц у окна, за которыми они могут наблюдать. Оставьте на улице игрушки для кормления с едой внутри. Купите котенку домик и чередуйте игрушки, которые вы оставляете для игры.

. Если ваш питомец проводит слишком много часов в день в одиночестве, подумайте о том, как разнообразить его жизнь. Поставьте кормушку для птиц у окна, за которыми они могут наблюдать. Оставьте на улице игрушки для кормления с едой внутри. Купите котенку домик и чередуйте игрушки, которые вы оставляете для игры. Стресс . Кошки, испытывающие стресс, часто становятся более голосистыми. Новый питомец или ребенок, переезд или перемены в доме, болезнь или потеря близкого человека могут сделать вашу кошку разговорчивой. Постарайтесь выяснить, что именно вызывает стресс у вашего питомца, и помогите ему адаптироваться к изменениям. Если это невозможно, уделите кошке дополнительное внимание, чтобы успокоить ее.

. Кошки, испытывающие стресс, часто становятся более голосистыми. Новый питомец или ребенок, переезд или перемены в доме, болезнь или потеря близкого человека могут сделать вашу кошку разговорчивой. Постарайтесь выяснить, что именно вызывает стресс у вашего питомца, и помогите ему адаптироваться к изменениям. Если это невозможно, уделите кошке дополнительное внимание, чтобы успокоить ее. Старение . Кошки, как и люди, с возрастом могут страдать от спутанности сознания, или когнитивной дисфункции. Они становятся рассеянными и часто жалобно плачут без видимой причины, особенно по ночам. Если ваша кошка стала плохо ориентироваться ночью, иногда может помочь ночник, а ветеринары часто прописывают лекарства, облегчающие эти симптомы.

. Кошки, как и люди, с возрастом могут страдать от спутанности сознания, или когнитивной дисфункции. Они становятся рассеянными и часто жалобно плачут без видимой причины, особенно по ночам. Если ваша кошка стала плохо ориентироваться ночью, иногда может помочь ночник, а ветеринары часто прописывают лекарства, облегчающие эти симптомы. Течка. Если ваша кошка не стерилизована или не кастрирована, то вы услышите гораздо больше шума от нее. Самки кричат во время течки, а самцы — когда чувствуют запах течки. И то, и другое может вывести животное из себя. Стерилизация или кастрация вашего питомца предотвратит это.

Что нельзя делать, если кошка часто мяукает?