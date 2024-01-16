Как отмыть зеркала с помощью картофеля, рассказали эксперты
Картофель – продукт, с помощью которого можно отмыть зеркала, рассказали эксперты. По их словам, удалить пятна и другие загрязнения с поверхности зеркала можно в несколько шагов.
Во-первых, используя салфетку из микрофибры, нужно вытереть пыль. Во-вторых, следует взять половинку сырого картофеля и натереть им поверхность. В-третьих, необходимо протереть стекло сперва чистой влажной тряпкой, а затем вытереть насухо.
Выполнив эти рекомендации, зеркала снова начнут сверкать, заверили эксперты издания «БелНовости».
Ранее эндокринолог развеял миф о вреде картофеля. По словам специалиста, в отварном виде этот корнеплод способен принести немалую пользу организму.