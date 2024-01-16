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Как отмыть зеркала с помощью картофеля, рассказали эксперты

Картофель – продукт, с помощью которого можно отмыть зеркала, рассказали эксперты. По их словам, удалить пятна и другие загрязнения с поверхности зеркала можно в несколько шагов.

Как отмыть зеркала с помощью картофеля, рассказали эксперты
© Мир24

Во-первых, используя салфетку из микрофибры, нужно вытереть пыль. Во-вторых, следует взять половинку сырого картофеля и натереть им поверхность. В-третьих, необходимо протереть стекло сперва чистой влажной тряпкой, а затем вытереть насухо.

Выполнив эти рекомендации, зеркала снова начнут сверкать, заверили эксперты издания «БелНовости».

Ранее эндокринолог развеял миф о вреде картофеля. По словам специалиста, в отварном виде этот корнеплод способен принести немалую пользу организму.

Дом и сад