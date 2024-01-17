Эксперт по домоводству объяснила, как постирать пуховик в домашних условиях

Пуховики — один из самых популярных предметов гардероба в зимнее время года. Они обладают отличными теплоизоляционными свойствами, но со временем могут загрязниться и потерять свои качества и красивый внешний вид. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Марины Рубенковой, как правильно стирать пуховик в домашних условиях.

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Перед стиркой

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По ее словам, правильная стирка зимнего пуховика поможет сохранить его функциональность. В первую очередь важно провести предварительную подготовку верхней одежды.

— Перед стиркой необходимо тщательно проверить пуховик на наличие повреждений. Незашитые швы, порванные молнии или пуговицы могут испортить его. Если вы обнаружили такие дефекты, то следует предварительно исправить их самостоятельно или обратиться в мастерскую по ремонту одежды. Также я рекомендую снять все съемные элементы, такие как меховые воротники, капюшоны или пояса, — сказала она.

Стирка

Специалист отметила, что стирать пуховик в стиральной машинке нужно при правильном режиме. Это может быть деликатная стирка или режим для шерсти.

Кроме того, необходимо выбрать подходящее стиральное средство для такого вида изделий, подчеркнула эксперт.

— Для стирки пуховика в домашних условиях рекомендуется использовать специальные средства для мытья изделий с наполнителем из пуха или пера. Они помогают бережно очистить его без повреждения структуры ткани и сохранить теплоизоляционные свойства, — рассказала Рубенкова.

Отжим и сушка

Помимо этого, как рассказала собеседница «ВМ», отжимать пуховик в стиральной машине нужно при низком режиме или же лучше делать это вручную.

— Лучше самостоятельно аккуратно отжать пуховик руками или повесить его на вешалку в ванной либо на балконе на веревки, чтобы с него стекла вода. Нельзя сушить пуховик на батарее, иначе он может деформироваться и стать меньше на несколько размеров, — сообщила она.

После того как пуховик полностью высохнет, необходимо его распушить. Это можно сделать, аккуратно встряхивая его, когда он висит на вешалке. Затем следует распределить пух равномерно по всему пуховику, чтобы восстановить его объем и форму, объяснила Рубенкова.

— Когда пуховик полностью высохнет и распушится, его можно убрать в гардероб. Я рекомендую хранить такие изделия на вешалке и не сдавливать другими вещами, — подытожила специалист.