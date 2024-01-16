Эксперты призвали срочно избавиться от ряда предметов

Старый текстиль, дефектная посуда и ряд других предметов разрушают уют в доме или квартире. Срочно избавиться от некоторых элементов интерьера и личных вещей призвала дизайнер Юлия Тычино, передают «БелНовости».

© Лента.ру

В первую очередь эксперт рекомендует заменить текстильные изделия, которые в этом нуждаются. Речь идет в том числе о шторах, пледах и чехлах для подушек. Также стоит выбросить испорченную посуду: чашки без ручек, тарелки со сколами.

«То же самое касается посуды из разных наборов», — добавила Тычино.

Еще один фактор, негативно влияющий на уют — беспорядок в шкафах. Из-за слишком большого количества вещей поддержание чистоты в жилье усложняется. Проблемы создают и излишние предметы декора. Дизайнер советует контролировать такие покупки и отказаться от незапланированных приобретений.

Особое внимание стоит обратить на стеклянные поверхности — они должны быть хорошо вымыты, без разводов и пятен. По словам Тычино, грязные окна будут бросаться в глаза даже в чистом доме.