Назван способ отмыть линолеум от въевшейся грязи

Отмыть линолеум от въевшейся грязи поможет сок из квашеной капусты, а также другие подручные продукты. Простые способы справиться с трудными загрязнениями назвали эксперты портала «БелНовости».

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Специалисты подчеркивают, что для мытья линолеума не подойдут жесткие абразивы и щелочные средства. Для выведения пятен на таком покрытие не рекомендуется использовать соду, растворители, отбеливатели, жидкости для снятия лака и большинство бытовой химии с хлором.

Вместо вышеперечисленного эксперты советуют применить мыло и спирт, который может справиться с большинством загрязнений. Также подойдет скипидар, легко удаляющий жирные пятна. Кроме того, можно помыть пол соком квашеной капусты — этот способ поможет избавиться от застарелой грязи. Отмечается, что в первую очередь следует тщательно пропылесосить пол, чтобы удалить с него крошки и песок.