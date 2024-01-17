Animals: краш-тесты для роботов-газонокосилок помогут защитить мелких животных

Группа ученых под руководством Оксфордского университета разработали специальные краш-тесты для оценки опасности роботизированных газонокосилок для ежей и других небольших зверьков. Исследование опубликовано в научном журнале Animals.

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Автономные газонокосилки набирают популярность, однако ветеринары и защитники животных обеспокоены их опасностью для ежей. В последние годы центры реабилитации зверей сообщили о значительном увеличении количества травм у этих млекопитающих от столкновений с садовыми роботами.

Для проверки безопасности различных моделей техники ученые распечатали трехмерные макеты ежей.

По словам ведущего автора исследования, доктора Софи Лунд Расмуссен, всем протестированным роботам-газонокосилкам требовалось буквально врезаться в ежа, чтобы обнаружить его присутствие. При хороших сценариях машина лишь слегка толкала животное, после чего меняла направление, а в плохих — проезжала прямо по манекену ежа с работающими лезвиями, причиняя ему серьезные повреждения.

Исследователи также изучили реакцию живых ежей на выключенную роботизированную газонокосилку. Тесты показали, что чем моложе животное, тем меньше оно опасается странного объекта.