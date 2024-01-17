Animals: краш-тесты для роботов-газонокосилок помогут защитить мелких животных
Группа ученых под руководством Оксфордского университета разработали специальные краш-тесты для оценки опасности роботизированных газонокосилок для ежей и других небольших зверьков. Исследование опубликовано в научном журнале Animals.
Автономные газонокосилки набирают популярность, однако ветеринары и защитники животных обеспокоены их опасностью для ежей. В последние годы центры реабилитации зверей сообщили о значительном увеличении количества травм у этих млекопитающих от столкновений с садовыми роботами.
Для проверки безопасности различных моделей техники ученые распечатали трехмерные макеты ежей.
По словам ведущего автора исследования, доктора Софи Лунд Расмуссен, всем протестированным роботам-газонокосилкам требовалось буквально врезаться в ежа, чтобы обнаружить его присутствие. При хороших сценариях машина лишь слегка толкала животное, после чего меняла направление, а в плохих — проезжала прямо по манекену ежа с работающими лезвиями, причиняя ему серьезные повреждения.
Исследователи также изучили реакцию живых ежей на выключенную роботизированную газонокосилку. Тесты показали, что чем моложе животное, тем меньше оно опасается странного объекта.
Ученые рассчитывают, что результаты их изысканий помогут создать новые стандарты безопасности роботов по отношению к мелким млекопитающим.