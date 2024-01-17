Эксперты указали на важность выбора правильной столешницы в кухню

Первым шагом является определение стиля кухни, так как столешница должна гармонично вписываться в интерьер, пишет mydecor.ru. Выбор оттенка, рисунка прожилок и отделки мрамора, также как и его текстуры (глянцевая, матовая или с фактурой, напоминающей апельсиновую корку), зависит от общего облика помещения.

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Толщина столешницы – следующий важный параметр. Стандартная толщина варьируется от 2 до 3 сантиметров, но визуально ее можно сделать более массивной, добавив полосу камня к внешнему краю.

Выбор формы кромки также требует внимания. Учитывая мягкость мрамора, предпочтение отдается форме с легко скругленными углами, что обеспечивает удобство ухода и предотвращает образование сколов.

Соединение мраморных плит – еще один важный момент. Желательно, чтобы столешница была выполнена из одного слэба. В случае необходимости использования нескольких фрагментов, соединение следует выполнить так, чтобы они выглядели как единое целое, минимизируя количество швов.

Рисунок прожилок мрамора также играет роль в выборе материала для столешницы. При наличии нескольких каменных слоев более абстрактные рисунки могут успешно соединить их, делая переходы менее заметными.

Трещины на поверхности мрамора могут быть естественными или свидетельствовать о неправильном обращении с материалом. Проверка поверхности ногтем позволяет определить, является ли трещина особенностью камня или его дефектом.

Наконец, важно уточнить происхождение мрамора, поскольку некоторые виды могут быть похожи, и продавцы могут предложить более дешевые сорта, выдавая их за дорогие. Приобретая мрамор, полезно узнать, где он добывается и у кого конкретного поставщика.