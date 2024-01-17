Чем арктический огород отличается от традиционного

Для большинства россиян словосочетание "полярное земледелие" звучит как оксюморон: вечная мерзлота, короткое лето, для возделывания доступно всего 4,8 процента территории. Казалось бы, что тут выращивать? Между тем в Обдорске еще в 1932 году открыли опытную станцию, где выводили новые сорта зерновых, овощных и кормовых культур вплоть до 2007 года.

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Зачинателем полярного земледелия в СССР считается академик Николай Вавилов, а на Ямале подвижником-аграрием стал Дмитрий Чубынин, инженер-метеоролог. В 1927-м он получил от Всесоюзного института прикладной ботаники набор семян, на окраине села ему отвели гектар целины. Вся семья ухаживала за участком во внерабочее время. Местные жители отнеслись к эксперименту скептически, но насмешники были посрамлены уже осенью 1930-го: люди сбежались посмотреть на невиданное чудо - редис. Многие пробовали овощи, уносили домой.

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Опыты Чубынин проводил за свой счет, но денег не хватало, поэтому, когда создали Ямало-Ненецкий национальный округ, он послал в организационное бюро докладную записку, и первый окружной съезд Советов депутатов трудящихся в 1932 году выделил на развитие земледелия 650 тысяч рублей. На них организовали сельхозкомбинат с овощным хозяйством и молочной фермой.

В начале 1990-х в Салехарде было больше сотни частных огородов, еще тысяча приусадебных участков - в Пуровском, Красноселькупском, Шурышкарском и Надымском районах. Выращиванием овощей на собственных грядках и сегодня увлечены многие ямальцы, в том числе Сергей Ямкин, спикер парламента ЯНАО.

Сергей Миронович, как вы приобщились к огородничеству?

Сергей Ямкин: Мы с родителями только два года жили в многоквартирном доме, остальное время, сколько себя помню, - в частных. В Яр-Сале в основном болота, а после переезда в Аксарку появилась возможность заниматься земледелием, так как деревня находится на возвышенности. Время тогда было трудное, со свежими продуктами возникали проблемы. Вскопали поляну, поставили небольшую теплицу, посадили картошку. Соседи поделились клубнями.

Когда по работе перебрались в Салехард, тоже обосновались в частном доме. Бывшие хозяева разработали участок, место хорошее - на склоне, южная сторона. Мы с женой просто перепахали все. Начали с картофеля, потом стали потихоньку пробовать другие корнеплоды. Было боязно, я читал, конечно, как раньше в наших краях выращивали овощи, но на уровне эксперимента.

Правда, что на Ямале нет колорадского жука, картошка растет сама, без усилий?

Сергей Ямкин: У нас вечная мерзлота, а жук закапывается на два метра, в таких условиях он не выживет. Картофель сажаем на небольшую глубину, окучиваем всего один раз, в июне. И все, потом остается лишь выкопать осенью. Поливать тоже нет необходимости. Видимо, из-за прохладной погоды грядки не так сильно зарастают бурьяном.

Летом солнце не заходит, растения успевают вырасти и набрать силу. Мы их в шутку называем овощами одного дня: не спят с весны до осени. Уже третий год выращиваем капусту, свеклу и морковь на улице, про кабачки вообще не говорю, им очень комфортно в нашем климате: немного влажности и постоянно солнце. Картошка в этом году уродилась: раздавали родным и знакомым. Огурцы-помидоры тепличные, но требуется вовремя пасынковать, встряхивать кусты, чтобы пыльца разлеталась.

Используете какие-то удобрения?

Сергей Ямкин: Если сажаем в суглинок или песчаную почву, удобряем органикой. В Аксарке спасает животноводческий комплекс, а в Салехарде договариваюсь с частником, который держит лошадь. Кроме того, в дело идут корочки хлеба: складываешь всю зиму в пакет, получается компост, а весной - в лунки. Очень хорошо помогает.

Ваша самая значимая победа как земледельца и самое большое огорчение…

Сергей Ямкин: Горжусь, что научился выращивать на Крайнем Севере капусту, морковь и свеклу, а также черную смородину и малину. Один сорт малины мне достался от предыдущих хозяев огорода, другой я привез из мурманского питомника, он выведен специально для арктической зоны. Крупная, вкусная, хорошо выдерживает даже 40-градусные морозы, укрывать на зиму не надо. Стараюсь со всеми знакомыми и незнакомцами поделиться саженцами - очень хочется, чтобы люди на Ямале могли попробовать свежую ягоду с куста.

А главная беда - аркашка, так в Аксарке называют водяную крысу. Она питается корнями растений и жучками. Избавиться от аркашки сложно: если одна в капкан попалась, ее сородичи все остальные ловушки засыплют и утрамбуют землей. Внешне огород выглядит как нетронутый, но начинаешь ходить - а там целые ходы прорыты, длинные, глубокие, нога полностью проваливается.

Планируете ли в ближайшие годы попробовать что-то новенькое?

Сергей Ямкин: Уже привез жимолость - прижилась. Плодов пока мало, но очень вкусная и полезная ягода. Посадил окультуренную рябину, пять кустов, посмотрим, что получится. Вкус ягод не такой горький, хорошо переносит морозы, но растет долго. Иргу пробовал, кустик вытянулся на 60 сантиметров и остановился. Может, место подобрал не очень хорошее.

Посоветуйте землякам: заводить ли арктический огород?

Сергей Ямкин: Всем подряд не стоит - занятие должно быть по душе. Ну а если у вас нет знакомых, желающих поделиться посадочным материалом, удобрениями, на первых порах получится довольно накладно (стоимость машины навоза - от 4000 до 10 000 рублей. - Прим. ред.). В магазинах сегодня есть все. Земля - исключительно ради удовольствия сделать что-то своими руками.

Саженцы северной малины выдерживают даже 40-градусные морозы.

Тем временем

Оленевод Михаил Окотэтто разбил теплицу прямо в тундре, посадил помидоры, огурцы, салат, укроп, горох и редис и в 2021 году получил урожай - первый в мире на 70-й параллели! В среднем снимал по шесть-семь овощей в сутки в течение 20-25 дней. В 2022-м экспериментатор вырастил еще и картофель в открытом грунте. Его чум находится в 12 километрах от поселка Сеяха, а оттуда всего три километра до Обской губы. Еще одно выдающееся достижение Михаила - четырехметровая ива в Сеяхе. Таким образом он доказал, что арктические города и поселки тоже можно озеленять.

Чтобы заложить теплицу, оленевод купил 100 килограммов почвогрунта в цветочном магазине в Салехарде, смешал с навозом из коровника, добавил песок и торф. Получившийся субстрат в четырех мешках вертолетом перевез в Сеяху, затем на моторке до стойбища. Для удобрения и обеззараживания почвы использовал раствор золы и кипяченую луковую шелуху. В холодные дни дополнительно (3-4 раза) обогревал теплицу электролампой. Об этом опыте рассказала Евгения Моргун, ведущий научный сотрудник Центра изучения Арктики.

- При затратах в 50-60 тысяч рублей урожай вышел на 5-8 тысяч, поэтому о рентабельном овощеводстве в частных хозяйствах Арктики говорить пока рано. Тем не менее сам факт того, что в столь суровых условиях можно выращивать сельхозпродукцию, необходимо учитывать, - подчеркивает кандидат биологических наук.

По словам Евгении, глубина залегания вечной мерзлоты на распаханных участках понижается: если в тундре на нее натыкаешься уже через 20-30 сантиметров, то на разработанных участках приходится копать от 1 до 2,5 метра. Коренные малочисленные народы Севера в качестве удобрений применяют навоз, перегной, компосты. Для мульчирования берут опилки, солому. Таким способом ухитряются даже клубнику получать.