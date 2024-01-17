Как защитить плодовые деревья и кустарники в период оттепели, рассказал агроном

Плодовые деревья особенно уязвимы в момент резкого перепада температуры. Более это характерно для января, когда ни о какой плавности смены температурного режима не может быть и речи. О том, как в таком случае защитить деревья, рассказал агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru.

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По его словам, главное вовремя восстановить снегозащиту. Если в период оттепели нижняя часть стволов была освобождена от снега, то в мороз необходимо вернуть снежный заслон на место. Равно как и возможно снятую защиту в виде соломы или мешковины, с помощью которых обычно уберегают от холода молодые деревья. Такая защита должна быть обязательно в сухом виде, без лишней влаги.

Кустарники, если они были укрыты полностью снегом, необходимо также вернуть в дооттепельное положение, при этом снег должен быть пушистым и легким, сказал Терентьев.

Такому же восстановлению подлежит и слой мульчи, которой могло стать меньше из-за талых вод. Если в связи с этим где-то оголились корни, то необходимо немедленно их засыпать почвой.

Для тех, кто может финансово позволить себе защитить растения дорогими средствами, рекомендуется использовать одно из продвинутых изделий – биоразлагаемые сополимеры. Этот состав разводится в воде и с помощью пульверизатора наносится на ствол и крупные нижние ветви деревьев. Сополимеры образуют на дереве воздухопроницаемую бесцветную и не имеющую запаха защитную мембрану. По словам эксперта, такая защита намного эффективнее обычной побелки.