Ким Кардашьян решила похвалиться офисом с солярием и 3D-версией своего мозга

<p>Американская предпринимательница <strong>Ким Кардашьян</strong>, которая обычно не обсуждает свои доходы на публике, решила показать офис своего личного бренда, который уже успели окрестить «безумным». Во время экскурсии по зданию, Кардашьян, одетая в длинный бежевый халат и с прямыми <strong>волосами</strong>, показала, что все стены помещения украшены ее обложками <strong>журналов</strong>, сообщает<a href="https://csn-tv.ru/posts/id252650-kim-kardashjan-sovershila-bezumnyj-postupok" target="_blank" rel="noopener"> Центральная Служба Новостей</a>. Фанаты также отметили наличие среди декора солярия и <strong>3D-версии</strong> мозга Кардашьян.</p> <p><strong>Ким Кардашьян</strong>, известная своим участием в реалити-шоу, на видео говорила о своей <strong>семье </strong>и упомянула, что в ее гламурной комнате находится манекен, изготовленный по индивидуальным размерам ее <strong>тела</strong>.</p> <p>Ким также продемонстрировала в своем <strong>офисе </strong>массивную телевизионную стену, на которой транслировались её различные кампании красоты. В помещении имеется комната, целиком заполненная <strong>продукцией </strong>ее бренда, и рядом с моделью мозга 43-летней <strong>Кардашьян </strong>расположена миниатюрная фигурка ее частного самолета.</p> <p>Стоит отметить, что <strong>Ким Кардашьян</strong> является основателем бренда <strong>SKKM</strong>, запущенного в июне 2022 года и специализирующегося на косметических средствах. Помимо этого, у нее есть собственный бренд корректирующего белья <strong>SKIMS</strong>.</p>