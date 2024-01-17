Россияне спешат сделать дома «умными»
Спрос на «умные» колонки за год вырос в 1,5 раза.
Об этом рассказали представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и объединенного ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».
С января по ноябрь 2023 года они продали около 3,4 миллиона «умных» колонок, а за декабрь, в предновогодний период, — ещё 1 миллион. Средний чек за 2023 год составил 7590 ₽. Это на 7% выше, чем в 2022 году.
На «Мегамаркете» продажи «умных» колонок за 2023 год выросли в семь раз. Чаще всего покупают Яндекс станции «Лайт» и «Мини». Причины высокого спроса — выпуск новых бюджетных моделей и возможность интегрировать их с уже имеющимися дома устройствами и сервисами.