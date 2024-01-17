Что такое груминг и как можно постричь свою собаку

Если у человека нет домашних животных, он наверняка даже не слышал слово «груминг». Однако для владельцев четвероногих, особенно собак, это вполне обычный термин. В частности, следует отметить груминг собак, поскольку с уходом за шерстью кошек сложностей значительно меньше. А вот для некоторых собачьих пород регулярное посещение парикмахера необходимо.

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Груминг включает в себя не только всевозможные стрижки, укладки и прочее. Это, как правило, комплексный уход: мытье, сушка, вычесывание. Самый простой – это гигиенический груминг, который необходим практически всем домашним животным. Обычно хозяева вполне в состоянии провести его и самостоятельно, за исключением, например, подстригания когтей.

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Каким еще бывает собачий груминг

1. Профессиональный. Здесь уже речь идет о том, чтобы подготовить домашнего питомца к выставке или придумать ему образ для предстоящей фотосессии. Следовательно, понадобится опытный грумер, который подберет прическу и образ в соответствии с породой собаки. То, что подойдет маленькой собачке типа йорка, будет смотреться смешно и нелепо на представителе крупной породы.

2. Креативный. Обычно к таким мастерам обращаются реже всего, и то владельцы собак нестандартных пород. Самое главное в таком груминге – подчеркнуть индивидуальность домашнего любимца, выделить его на фоне остальных. Но следует понимать, что одной процедурой тут не ограничиться: придется посещать специалиста на регулярной основе.

Преимущества груминга в салоне

Здесь можно выделить много положительных моментов:

1. Индивидуальный подход. Не существует универсальных стрижек или укладок: все нужно делать под конкретного пса. Даже два представителя одной породы могут смотреться принципиально по-разному с одинаковой прической. Также учитывается тип шерсти, возраст, степень активности.

2. Социализация. В собачьей парикмахерской питомец волей-неволей вынужден контактировать с другими животными и их хозяевами. Это благоприятно сказывается на его характере: пес становится более коммуникабельным, меньше боится незнакомцев.

3. Наличие медицинского обслуживания. Нет, это не услуги ветеринара, но так называемые дополнительные процедуры – чистка ушей, промывка глаз, осмотр состояния зубов и прочее.

4. Широкий спектр услуг. Это и уход за шерстью и кожей, и профилактика загрязнений, а главное – все это проводится с использованием высококачественных продуктов. Все шампуни, кондиционеры, бальзамы и другие средства абсолютно безопасны и гипоаллергенны.