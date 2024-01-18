Как правильно стирать шерстяные вещи и сушить их

У каждой хозяйки хотя бы раз в жизни возникает вопрос, как правильно стирать шерстяные вещи, чтобы они не потеряли своей формы и внешний вид остался прежним.

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В этом материале "Рамблера" – о стирке деликатных тканей и секретах, которые помогут не испортить чисткой шерстяную одежду.

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Химчистка шерстяных вещей

Несомненно, если есть возможность отдать вещи в профессиональную химчистку, то лучше поступить именно так. В таких заведениях точно разберутся, с каким средствами и каким именно способом стоит почистить вещи, чтобы ткань никак не пострадала и не потеряла своих свойств, а изделие не деформировалось. Однако это не всегда быстрый и доступный метод.

Стирка шерстяных вещей в домашних условиях

Прежде, чем приступить к стирке шерстяных вещей, важно изучить информацию от производителя, указанную на ярлыке. Как правило, там написано, каким способом, при какой температуре, с отжимом или без можно стирать данное изделие. Также производитель указывает и корректный способ сушки, допустимый для этой вещи.

Стоит внимательно осмотреть изделие перед машинной стиркой, даже если она допустима, – любые дырочки и затяжки могут стать причиной для увеличения количества или размера повреждений на одежде во время стирки в машине. В таком случае вещь сначала следует "починить", а уже потом постирать руками с особой осторожностью. При ручной стирке используйте емкость побольше, тк шерсть активно впитывает жидкость. Не скручивайте и трите изделие во время стирки.

Шерстяные вещи строго запрещено стирать при температуре выше 30 градусов. И здесь уже неважно, руками вы стираете, или в стиральной машине. При более высоких температурах шерстяные вещи могут "сесть", а вернуть им прежний размер и вид уже вряд ли получится. То же касается и замачивания – оно не рекомендовано для одежды из шерсти, тк может способствовать увеличению или уменьшению ее размера.

Стирать шерстяные изделия лучше в вывернутом виде. Таким образом вы убережете лицевую сторону от вероятного появления катышек. Таким же образом следует их сушить и гладить.

Перед автоматической стиркой в машинке, застегните все молнии на шерстяных вещах, а пуговицы, напротив, расстегните, чтобы не повредить волокна шерсти и не растянуть петли в процессе стирки.

Для стирки шерстяных вещей в стиральной машине оптимальным будет выбор автоматической программы "Шерсть", если таковая имеется в конкретной модели прибора. Если же ее нет, выберите режим "Деликатная стирка" или "Ручная стирка". Отжим предпочтителен на минимальных оборотах.

Сушка желательна на горизонтальной поверхности.

Не стоит часто стирать шерстяные вещи, будь то ручная стирка или машинная. Натуральные ткани этого типа довольно устойчивы к загрязнениям, а многие из пятен можно удалить с помощью сухой чистки.

При выборе средств для стирки шерстяных вещей стоит отдавать предпочтение жидким моющим средствам для деликатных тканей. Гели более щадящим образом воздействуют на ткань, нежели порошки. К тому же, некоторые специальные средства для стирки шерстяных вещей содержат определенные компоненты (например, ланолин). Они способствует смягчению и разглаживанию волокон.

Как стирать разные виды шерсти