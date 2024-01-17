Почему не стоит сажать эти популярные сорта томатов

Продолжу свои записи по опыту выращивания томатов, которые мне по каким-то причинам не понравились. Хочу сразу оговориться, что это совсем не значит, что это плохие сорта, просто не подошли лично мне по каким-то характеристикам. Как начинающий огородник, конечно, изучала много информации, какие сорта брать, глаза разбегались от множества названий и хороших отзывов. На практике же поняла, что только попробовав лично, в своих погодно-природных условиях, можно найти свои сорта.

'Малахитовая шкатулка'

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Так, мне совсем не понравился всеми любимый сорт 'Малахитовая шкатулка' («Сибирский сад»). Сначала я попросила вырастить этот сорт сноху, пока не было своего огорода. Но попробовать не получилось, она же сказала, что томат ей не понравился, ни по виду, ни по вкусу. В 2022 вырастила сама. Томаты получились симпатичные, но на вкус вообще не понравились, это при моей-то любви к сладким томатам. Да и в разрезе все же зеленые томаты как-то пока не вызывают восторга.

'Полосатый шоколад'

В 2023 сажала томат 'Полосатый шоколад' («Аэлита»). Очень хорош в рассаде, крепкий. И рос без проблем в теплице. Плоды красивые, долго плодоносил, не болел, соответствует всем заявленным характеристикам. Даже придраться не к чему. Но себе решила не оставлять. Вкус вроде и не кислый, но не мой. Возможно, когда-нибудь вернусь к этому сорту.

'Абруццо'

'Абруццо' («Аэлита») очень крепкий и красивый в рассаде. Томат весь фигурный, ребристый, как и положено по описанию. Не болел. Вкус на 4 для меня. Ребристость как раз мне не очень понравилась. Зато попробовала и такой томат. Пока не буду сажать на следующий год. Есть другие для тестирования.

'Сибирский карлик'

'Сибирский карлик' («Сибирский сад») относится к гномам. Действительно, куст маленький, растет без подвязки, крепыш. Плоды некрупные, вкус на 4. Сажала и в ОГ, и в теплице (для раннего урожая). Как раз раннего и не получилось. И не особо урожайный. Иногда умудрялся вершинку подцепить, тут, возможно, я не доглядела. Не вижу смысла оставлять его.

'Петруша-огородник'

Томат от «Сибирского сада». Вкус очень понравился, кусты у меня были невысокие. Но так как остроносый, то зачастую был с вершинкой. Это прям проблема у меня. Еще не научилась с ней бороться. И урожайность не очень. Поэтому пока не буду повторять.

'Большая мамочка'

Томат от «Гавриш». Мне попались какие-то плохо всхожие семена. Выращивала в ОГ в 2022 году.

С этим сортом томата была целая эпопея. Сажала на рассаду дважды. Сеяла в середине марта, не дождавшись результата, посадила еще раз 9 апреля. Долго не было всходов, другие же томаты появлялись максимум через неделю. И когда уже собралась выкидывать землю, то увидела ростки 27 апреля. В открытый грунт высаживала уже в середине июня. И хотя томаты появились позже остальных, было их много. Из 7 кустов один сильно поразила вершинная гниль. А 6 кустов стояли крепкие, урожайные, и собрала с них 11,5 кг томатов. Их хорошо использовать в переработку (аджика, кетчуп и др.). Для свежего потребления показались твердыми и кисловатыми. Но вот прошел сезон 2023 года, 'Большую мамочку' не сажала, и мне показалось, что в 2024 надо повторить ее, для подспорья к 'Саньке'. Возможно, если пораньше смогу вырастить рассаду, то они успеют вызреть на кусте и будут вкуснее. 'Большая мамочка', 2022

Также были перепробованы сорта 'Ляна' («Аэлита»), 'Розовая ляна' («Сибирский сад»), 'Новичок' («Аэлита»), 'Яблонька России' («Гавриш»), 'Турбореактивный' («Сибирский сад»), думала, будет ранний, но нет. Все эти томаты тестировались в ОГ. Искала неприхотливые, урожайные, для консервации. Остановилась на сорте 'Санька'. О нем писала в 1 части.

Очень разочаровал сорт 'Де Барао золотой' от «Гавриш». Рассада, конечно, красавица. Мощная, крупная. Куст огромный, высокий в теплице. По нему, наверно, лазить можно. Но плоды поздние, невкусные. И для огромного куста не очень их и много.

В то же время малоизвестный сорт 'Дачные закрома' от «Гавриш» понравился. Среднеспелый, томаты большие сливовидные и крупные, вкусные. Планирую повторить пару кустов в 2024 г.