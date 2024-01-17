Названы четыре подручных средства от плесени дома

Эффективной в борьбе с плесенью в доме или квартире может быть не только специальная бытовая химия. Четыре подручных средства, которые помогут избавиться от грибка, назвали эксперты издания «БелНовости».

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Самым действенным из доступных средств специалисты считают уксус. Использовать его советуют как в сочетании с водой, так и в чистом виде — концентрация зависит от масштаба проблемы. Полезной в борьбе с плесенью будет и сода — порошок нужно разбавить водой до жидкого состояния и нанести на пораженную область. «После важно подождать от 15 до 60 минут и приступить к уборке», — уточнили эксперты.

Неожиданно эффективными в избавлении от грибка оказались эфирные масла. Лучше всего использовать розмарин, чайное дерево или лаванду — они не только решат проблему, но и придадут помещению приятный аромат. Четвертое средство — нашатырь.

«В наиболее сложных случаях предлагается использовать нашатырь в чистом виде. Однако важно не только обеспечить защиту для органов дыхания, но и качественное проветривание после уборки», — предупредили специалисты.