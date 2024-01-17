Патофизиолог: шторы из некачественных материалов могут вызвать дерматит

Какую опасность несут шторы

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По словам эксперта, текстиль, из которого состоят шторы, должен быть качественным и не вредить здоровью.

Плотные портьеры, как правило, лишают комнату света и свежего воздуха, а ещё накапливают пыль и аллергены. Такие могут привести к проблемам с лёгкими и приступам аллергии.

Занавески из некачественной ткани могут буквально отравлять воздух в комнате, заметила врач. Шторы, изготовленные с использованием дешёвых химических красителей, могут приводить к расстройствам дыхательной системы и дерматитам. Поэтому стоит выбирать те шторы, которые имеют на упаковке маркировки «СЕ», «EAC» или же национальные знаки сертификации.

Эксперт напомнила, что безопасных на 100% тканей нет, но натуральные по-любому лучше искусственных. Хотя сейчас все материалы обрабатывают химией, заметила врач. Парецкая отметила, что при появлении кашля, насморка и других симптомов, похожих на ОРВИ, не стоит сразу списывать всё на вирус. Особенно если нет температуры, а вы недавно поменяли шторы в доме. Если это аллергия, то закончиться всё может астмой.

Какие шторы не стоит покупать

Врач отметила, что в дом, где живут аллергики, дети или пожилые люди, не стоит покупать шторы, которые на этикетках содержат следующие надписи: «не сваливается», «лёгок в уходе, устойчив к машинной стирке, не требует глажения», «отбелено хлором». Они все означают, что ткань контактировала с сильной химией. А это нехорошо.

Как часто стирать шторы

Легкие занавески идеально освежать каждый сезон. На них собирается вся пыль и аллергены. Если же шторы плотные и постирать их в машинке не получится, то можно обработать их пылесосом с НЕРА-фильтром, пароочистителем или отнести в химчистку. Плотные портьеры лучше чистить 2 3 раза в год.

Новые шторы нужно обязательно постирать или проветрить на улице — это поможет снизить риски аллергии.