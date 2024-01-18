Кинолог рассказал, стоит ли ориентироваться на пол при выборе собаки

Среди собаководов распространено мнение, что суки покладистее кобелей и их легче обучить, но это не так. При выборе питомца не стоит ориентироваться на пол животного. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он посоветовал выбирать животное не в зависимости от пола, а учитывать особенности породы, характер и темперамент животного.

— Будущему собаководу нужно понимать, что все собаки индивидуальны, ориентация только на пол питомца может стать причиной разочарования, — уточнил Голубев в комментарии РИАМО.

Он подчеркнул, что в одном и том же помете может быть спокойный кобель и гиперактивная сука. С воспитанием последней может справиться только собаковод со стажем.

В свою очередь кинолог Александр Малиновский посоветовал людям, которые нарвались на стаю уличных собак, сохранять спокойствие и ни в коем случае не провоцировать их, передает «360».