$88.35+0.7196.05+0.45
Почта

Кинолог Голубев рассказал, стоит ли ориентироваться на пол при выборе собаки

Среди собаководов распространено мнение, что суки покладистее кобелей и их легче обучить, но это не так. При выборе питомца не стоит ориентироваться на пол животного. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог рассказал, стоит ли ориентироваться на пол при выборе собаки
© Вечерняя Москва

Он посоветовал выбирать животное не в зависимости от пола, а учитывать особенности породы, характер и темперамент животного.

— Будущему собаководу нужно понимать, что все собаки индивидуальны, ориентация только на пол питомца может стать причиной разочарования, — уточнил Голубев в комментарии РИАМО.

Он подчеркнул, что в одном и том же помете может быть спокойный кобель и гиперактивная сука. С воспитанием последней может справиться только собаковод со стажем.

В свою очередь кинолог Александр Малиновский посоветовал людям, которые нарвались на стаю уличных собак, сохранять спокойствие и ни в коем случае не провоцировать их, передает «360».

В зимний период следует продолжать выгуливать собаку, придумывая для нее активные игры на свежем воздухе. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Дом и сад
Владимир Голубев