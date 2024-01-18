В холодную погоду часто хочется посидеть дома и просто расслабиться. Взять спицы, связать плед и нежно им укутаться, или взять подручные материалы и соорудить новый предмет интерьера.

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6 видов рукоделия, которые не потребуют лишних затрат, — в материале «Рамблера».

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Украшения из бумажных бусин

У вас накопилась стопка старых журналов? Используйте их с пользой, переработав в бусины.

Разрежьте журнальную страницу на длинные узкие треугольники, затем нанесите тонкий слой клея на весь треугольник. С помощью шпажки или тонкой проволоки закрутите клеевую сторону внутрь от основания до кончика треугольника. Когда вы сделаете несколько бумажных бусин, покройте их лаком и дайте им высохнуть. Нанизывайте их на браслеты, ожерелья или подвешивайте на крючки для сережек, чтобы получить уникальные украшения для себя и своих близких.

Лоскутное шитье

Этот вид рукоделия особенно понравится тем, кто не знает, что делать с накопившейся грудой одежды, которая надоела, испачкалась или порвалась. Из лоскутов можно сшить примерно все — от одеял и подушек до курток и джинсов. Понадобится лишь ткань, нитки и иголки.

Подставки под горячее из винных пробок

Наверняка после праздников у вас осталось много пробок от вина и шампанского — их можно превратить в полезный гаджет для дома.

Для этого вам необходимы пробки, острый нож, клей и термостойкий лак. Разрежьте пробки пополам так, чтобы они были одинаковой высоты и твердо стояли на поверхности. Выложите их в желаемую форму (здесь приветствуется полет вашей фантазии) и склейте их между собой. Когда подставка высохнет, покройте ее лаком. Не забывайте, что пробковое дерево выдерживает температуру до 200 ℃, поэтому на подставку не стоит ставить блюда из духовки, но она вполне подойдет для кастрюль, чайников и сковородок.

Скворечники из подручных материалов

Создание скворечника — это не только увлекательное занятие, но и дело, которое принесет пользу птицам, обитающим у вас в округе.

Скворечник можно соорудить практически из чего угодно, но будет лучше, если вы будете использовать натуральные материалы и краски, которые не навредят птицам. Подойдут, например, палочки от мороженого или куски фанеры, а украсить домик можно с помощью безопасных красок, например, акрила.

Ветерок из стеклянной банки

Помните музыкальные подвески-ветерки, которые раньше часто вешали на вход в дома и заведения? Такие можно сделать и самостоятельно с помощью стеклянных банок, бусин и проволоки или лески.

Наполните банку речными камнями, кристаллами или стеклянными бусинами, а затем нанижите стеклянные бусины на проволоку, чтобы они свисали под ней. Бусины будут прекрасно смотреться, когда на них попадет солнечный свет, а при каждом дуновении ветерка вы будете слышать мерцание ветерка.

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