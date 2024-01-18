6 видов рукоделия, которые не потребуют лишних затрат
В холодную погоду часто хочется посидеть дома и просто расслабиться. Взять спицы, связать плед и нежно им укутаться, или взять подручные материалы и соорудить новый предмет интерьера.
6 видов рукоделия, которые не потребуют лишних затрат, — в материале «Рамблера».
Украшения из бумажных бусин
У вас накопилась стопка старых журналов? Используйте их с пользой, переработав в бусины.
Разрежьте журнальную страницу на длинные узкие треугольники, затем нанесите тонкий слой клея на весь треугольник. С помощью шпажки или тонкой проволоки закрутите клеевую сторону внутрь от основания до кончика треугольника. Когда вы сделаете несколько бумажных бусин, покройте их лаком и дайте им высохнуть. Нанизывайте их на браслеты, ожерелья или подвешивайте на крючки для сережек, чтобы получить уникальные украшения для себя и своих близких.
Лоскутное шитье
Этот вид рукоделия особенно понравится тем, кто не знает, что делать с накопившейся грудой одежды, которая надоела, испачкалась или порвалась. Из лоскутов можно сшить примерно все — от одеял и подушек до курток и джинсов. Понадобится лишь ткань, нитки и иголки.
Подставки под горячее из винных пробок
Наверняка после праздников у вас осталось много пробок от вина и шампанского — их можно превратить в полезный гаджет для дома.
Для этого вам необходимы пробки, острый нож, клей и термостойкий лак. Разрежьте пробки пополам так, чтобы они были одинаковой высоты и твердо стояли на поверхности. Выложите их в желаемую форму (здесь приветствуется полет вашей фантазии) и склейте их между собой. Когда подставка высохнет, покройте ее лаком. Не забывайте, что пробковое дерево выдерживает температуру до 200 ℃, поэтому на подставку не стоит ставить блюда из духовки, но она вполне подойдет для кастрюль, чайников и сковородок.
Скворечники из подручных материалов
Создание скворечника — это не только увлекательное занятие, но и дело, которое принесет пользу птицам, обитающим у вас в округе.
Скворечник можно соорудить практически из чего угодно, но будет лучше, если вы будете использовать натуральные материалы и краски, которые не навредят птицам. Подойдут, например, палочки от мороженого или куски фанеры, а украсить домик можно с помощью безопасных красок, например, акрила.
Ветерок из стеклянной банки
Помните музыкальные подвески-ветерки, которые раньше часто вешали на вход в дома и заведения? Такие можно сделать и самостоятельно с помощью стеклянных банок, бусин и проволоки или лески.
Наполните банку речными камнями, кристаллами или стеклянными бусинами, а затем нанижите стеклянные бусины на проволоку, чтобы они свисали под ней. Бусины будут прекрасно смотреться, когда на них попадет солнечный свет, а при каждом дуновении ветерка вы будете слышать мерцание ветерка.
Оригами
Оригами — это традиционное японское искусство создания фигурок из бумаги. В интернете вы найдете массу вариантов поделок из бумаги, а готовыми фигурками можно смело украсить дом — сделать из них гирлянду, цветочную композицию или даже придумать бумажный театр для ребенка.