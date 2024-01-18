Как часто можно стирать джинсы, чтобы не испортить: советы профессионалов

Грубая ткань джинсов может сохранять приемлемый внешний вид неделями. А если вы предпочитаете темные оттенки на каждый день, едва ли кто-то заподозрит вас в слишком редких стирках. И все же не стоит забывать о здоровье! Для поддержания гигиенической чистоты ткани эксперты советуют стирать джинсы через три-шесть дней, за исключением случаев, когда загрязнения очевидны: например, вы обильно потели, считает эксперт по уходу за тканями Дженнифер Коско. Что касается сохранения свежего внешнего вида джинсовых обновок, здесь все ровно наоборот!

«Стирка джинсов после каждой носки может привести к быстрому выцветанию и износу. Если вы стремитесь сохранить свежий вид вещи, словно она только из магазина, то при необходимости рекомендуется проводить точечную чистку и просто проветривать джинсы, когда они в этом нуждаются», — рассказала Дженнифер Коско журналу BHG.

Если говорить о золотой середине, эксперты сходятся во мнении, что оптимальная частота стирки зависит от особенностей носки и предпочтений. Если вам хочется получить более светлый оттенок, почаще стирайте в теплой воде. Если сохранить первозданный оттенок — реже и в холодной. Главное, помнить, что грязь так же способствует выцветанию, как и стирки. Компромисс таков: вашим джинсам не помешает встречаться со стиральной машинкой хотя бы раз в неделю. От стирки в прохладной воде со средством для закрепления цвета они едва ли пострадают больше, чем от постоянного ношения.