Кожа станет мягкой и нежной благодаря этим изменениям в квартире

Как наволочки и фильтр для воды помогут улучшить состояние кожи.

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Мы все выучили назубок, что кожу нужно правильно очищать, увлажнять, холить и всячески лелеять бьюти-методами. Однако из зоны нашего внимания порой выпадают некоторые важные моменты ухода за собой. В слепой зоне — наш дом. Что в нем нужно изменить, чтобы ваша кожа начала сиять молодостью и красотой?

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Выбирайте шелковые или атласные наволочки

Шелковые и атласные наволочки помогают предотвратить чрезмерное стягивание кожи лица и волос. Результат? Меньше мелких морщин, вызванных сном (их еще называют «заломами подушки»), значительно меньше пушистости волос по утрам.

«Они стоят дороже, чем обычные чехлы для подушек, но они того действительно стоят. С первого раза вам может показаться, что спать на такой наволочке очень неудобно, но дайте себе пару дней, чтобы привыкнуть. Вот когда вы увидите результат на лице (в прямом смысле), вы поймете, какой роскошный подарок вы себе сделали», — советует косметолог Алена Вилина.

Установите фильтр для душа и раковины

Фильтрованная вода нужна не только для питья, но и для здоровья кожи. В зависимости от того, где вы живете, в вашей воде может быть высокий уровень химических веществ, высушивающих кожу, например хлора, который со временем может негативно сказаться на здоровье кожи и волос.

Алена: «Решение: если есть возможность, купите фильтры для воды для душа и раковины. Хотя эти гаджеты могут стоить недешево, все отлично понимают, что это стоящая инвестиция в свое здоровье и благополучие своей семьи: к тому же их можно брать с собой, куда бы вы ни отправились».

Установите в комнате увлажнитель воздуха

Сухой воздух в помещении может привести к раздражению кожи и ее неровной текстуре. Это происходит из-за процесса, называемого трансэпидермальной потерей воды, в ходе которого вода буквально испаряется с верхних и глубинных слоев кожи.

«Это может привести к повреждению кожного барьера, что влечет за собой множество проблем, от неровностей и покраснений до шелушения, чрезмерной чувствительности, склонности к аллергии на привычные косметические средства. Кроме того, от сухого воздуха наши волосы электризуются, их сложно привести в приличное состояние, а укладка феном высушивает их еще больше. Это влечет за собой появление перхоти, раздражение кожи головы — и наше раздражение и недовольство своим внешним видом», — рассказывает Алена.