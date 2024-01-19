5 ошибок при стирке капсулами, жалеть о которых будет поздно

Не нужно отмерять гель или порошок, заботиться о кондиционере и бороться с налетом от моющих средств в лотке — все это несомненные плюсы капсул. Но радость часто проходит после первого форс-мажора со стиркой: прилипшие кусочки застывшей пленки на вещах никого не радуют. Рассказываем, почему так происходит.

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Важно положить капсулу непосредственно в барабан, под вещи. О чем, как правило, четко написано в инструкции. Не нужно размещать капсулу на вещах или вкладывать в отсек для порошка — результат будет печальным. Это не прихоть производителя, а техническая необходимость: так капсула быстрее начнет взаимодействовать с водой и вовремя растворится к началу стирки.

Не каждая капсула справится с экспресс-режимом в 15 или 30 минут, тем более в холодной воде. Подушечка и не должна молниеносно растворяться, чтобы придержать часть средства для очередного цикла стирки. Если капсула все же не успеет испариться к отжиму, ее неприглядные следы вы, вероятно, заметите уже на подсохшей одежде, но, увы, будет уже поздно, исправить ситуацию сможет только повторная стирка.

Особенно советуем прислушаться к запрету на стирку шерстяных и деликатных тканей. Не секрет, что вещи из шерсти требуют особых средств. Но в безвыходной ситуации лучше уж рискнуть с обычным гелем или порошком, чем экспериментировать с капсулами. Если оболочка капсулы прилипнет к вещи, результат будет непредсказуемым из-за высокой концентрации моющих веществ.