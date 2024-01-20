Кировчанам напомнили, как избежать пожара в зимний сезон

Особое внимание вопросам пожарной безопасности следует уделить жителям частного сектора, пользующимся печным отоплением. Чтобы избежать пожара по причине перекала печи, необходимо топить ее два-три раза в сутки с интервалом не менее чем 4 часа. Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.