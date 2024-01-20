Кировчанам напомнили, как избежать пожара в зимний сезон
Основными причинами возникновения пожаров в быту во время сильных морозов являются использование неисправных самодельных электронагревательных приборов, неправильное устройство печей, каминов и аварийное состояние электропроводки.
Особое внимание вопросам пожарной безопасности следует уделить жителям частного сектора, пользующимся печным отоплением. Чтобы избежать пожара по причине перекала печи, необходимо топить ее два-три раза в сутки с интервалом не менее чем 4 часа. Нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.
Кировчанам напомнили и другие правила безопасности, позволяющие избежать несчастных случаев:
- не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;
- не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;
- не допускайте использование нестандартных электропредохранителей-жучков;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками и вилками;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины и не поручайте надзор за ними малолетним детям.
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