Новый утренний распорядок: почему нельзя заправлять постель сразу после пробуждения

Многие люди заправляют кровать сразу после пробуждения, но делать этого не стоит. Почему это плохая привычка, рассказала Клаудия Виланд из Ассоциации производителей матрасов.

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По словам эксперта, нужно откинуть одеяло с простыни, чтобы убрать лишнюю влагу с постельного белья.

В основном это пот, который мы выделяем во время сна. После этого следует хорошо проветрить помещение — влага выходит из спальни.

Для этого достаточно нескольких минут. Вы можете за это время умыться или приготовить кофе.