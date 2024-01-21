Новый утренний распорядок: почему нельзя заправлять постель сразу после пробуждения
Многие люди заправляют кровать сразу после пробуждения, но делать этого не стоит. Почему это плохая привычка, рассказала Клаудия Виланд из Ассоциации производителей матрасов.
По словам эксперта, нужно откинуть одеяло с простыни, чтобы убрать лишнюю влагу с постельного белья.
В основном это пот, который мы выделяем во время сна. После этого следует хорошо проветрить помещение — влага выходит из спальни.
Для этого достаточно нескольких минут. Вы можете за это время умыться или приготовить кофе.
Клаудия Виланд не рекомендует использовать толстые покрывала, поскольку такая ткань мешает циркуляции воздуха. Также в зависимости от наполнителя она советует аккуратно взбивать подушки, чтобы содержимое не слиплось.
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