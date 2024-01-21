Почему собаки виляют хвостом на самом деле

Если вы когда-нибудь задумывались, почему виляющий хвост четвероного друга делает вас счастливее, знайте, ученых этот вопрос тоже волнует. Исследователи из Института психолингвистики Макса Планка считают, что истинная причина, по которой домашние псы обзавелись такой привычкой, в том, что это нравится людям.

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Согласно когнитивной нейробиологии, человеческий мозг предпочитает ритмичные стимулы, такие как виляние собачьего хвоста. Исследователи говорят, что эти ритмы «вызывают приятный отклик и задействуют структуры мозга, которые являются частью системы вознаграждения». Разумеется, дело не в том, что собаки научились манипулировать людьми, все это результат естественного отбора. Исследователи предполагают, что древние люди неосознанно выбирали собак, которые более ритмично виляли хвостами.