Названы лучшие породы собак для интровертов

После шумных компаний интровертам обязательно нужно время на восстановление. А восстанавливаются они в одиночестве. Поэтому и собаки им подходят лишь определённых пород.

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Лабрадор. Он очень спокойный, уравновешенный, умный и понимающий. Настоящий компаньон.

Французский бульдог. Отличается спокойный, ласковым и заботливым характером. Также он нетороплив и не любит много двигаться.

Мопс. Они легко дрессируются и тоже являются компаньонами.

Ньюфаундленд. Эта собака подойдёт только для просторных квартир. Также она вам не даст утонуть ни в одном водоёме — сразу же придёт на помощь. По темпераменту ньюфаундленд — флегматик.

Басенджи. Они не умеют лаять, но при этом точно будут вас любить. При этом нарушать ваше личное пространство собака тоже не станет: если она увидит, что вам нужно побыть в одиночестве, то прекрасно справится и без вашего внимания.

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Датский дог. Он считается домоседом и выходит на улицу лишь при необходимости. Датские доги обладают спокойным характером, хотя сами по себе они крупные.

Шиба-ину. Можно сказать, что эти собаки обладают кошачьим характером.

Самоед. Благодаря ему вы будете больше общаться с другими собачниками. У него спокойный и приятный характер, но при этом он привязывается к хозяевам.

Бордер-колли. Это умный и сообразительный питомец, который нуждается в дрессировке.